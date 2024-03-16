https://ria.ru/20240316/yavka-1933510371.html

Явка на выборах президента России превысила 50 процентов

Явка на выборах президента России превысила 50 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах президента России превысила 50 процентов

Явка на выборах президента России во второй день голосования к 16:13 мск составила 50,01%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:16

2024-03-16T16:16

2024-03-16T16:38

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России во второй день голосования к 16:13 мск составила 50,01%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК.С учетом ДЭГ на 16:20 мск проголосовали 51,77% избирателей, добавил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.К 15:13 мск явка составляла 45,02%.На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к 12:00 мск — 34,72 процента, к 17:00 мск — 51,9 процента. При этом после обработки 99,83 процента протоколов участковых комиссий она превысила 67 процентов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области. В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933504678.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия