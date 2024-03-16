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Явка на выборах президента России превысила 45 процентов

Явка на выборах президента России превысила 45 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах президента России превысила 45 процентов

Явка на выборах президента России во второй день голосования к 15:13 мск составила 45,02 процента, сообщается на сайте ЦИК. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:17

2024-03-16T15:17

2024-03-16T15:48

выборы президента россии — 2024

россия

политика

цик рф

камчатка

чукотка

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России во второй день голосования к 15:13 мск составила 45,02 процента, сообщается на сайте ЦИК.К 13:32 мск этот показатель был на уровне 40,05%.На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к 12:00 мск — 34,72 процента, к 17:00 мск — 51,9 процента. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она превысила 67 процентов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области. В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика, цик рф, камчатка, чукотка, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф