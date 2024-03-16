https://ria.ru/20240316/yavka-1933478326.html

Явка на выборах президента России превысила 40 процентов

Явка на выборах президента России превысила 40 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах президента России превысила 40 процентов

Явка на выборах президента России к 13:32 мск второго дня голосования составила 40,05%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:35

2024-03-16T13:35

2024-03-16T13:45

выборы президента россии — 2024

цик рф

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933479157_0:187:1280:907_1920x0_80_0_0_259e95b32095945f8445d91c458a123d.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России к 13:32 мск второго дня голосования составила 40,05%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК.На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к полудню — 34,72%, к 17:00 — 51,9%. Общая явка тогда превысила 67%.Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.В течение трех дней избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/mishustin-1933455451.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, россия, политика