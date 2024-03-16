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Явка на выборах в Туве превысила 78 процентов
Явка на выборах в Туве превысила 78 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Туве превысила 78 процентов
Явка избирателей во второй день голосования на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Тува составила 78,06%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:58
2024-03-16T12:58
2024-03-16T12:58
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей во второй день голосования на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Тува составила 78,06%, сообщает избирком региона. В первый день голосования 15 марта к 15.00 (11.00 мск) проголосовало 43,2% избирателей. "На 15.00 (11.00 мск) часов явка избирателей в Туве составляет 78,06%. Голосование идет в штатном режиме", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Явка на выборах в Туве превысила 78 процентов
Явка на выборах в Туве во второй день голосования превысила 78 процентов