https://ria.ru/20240316/yavka-1933471471.html

Явка на выборах в Туве превысила 78 процентов

Явка на выборах в Туве превысила 78 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Туве превысила 78 процентов

Явка избирателей во второй день голосования на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Тува составила 78,06%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:58

2024-03-16T12:58

2024-03-16T12:58

выборы президента россии — 2024

политика

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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей во второй день голосования на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Тува составила 78,06%, сообщает избирком региона. В первый день голосования 15 марта к 15.00 (11.00 мск) проголосовало 43,2% избирателей. "На 15.00 (11.00 мск) часов явка избирателей в Туве составляет 78,06%. Голосование идет в штатном режиме", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/kipr-1933471302.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф