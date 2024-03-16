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Явка на выборах в Туве превысила 78 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:58 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yavka-1933471471.html
Явка на выборах в Туве превысила 78 процентов
Явка на выборах в Туве превысила 78 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Туве превысила 78 процентов
Явка избирателей во второй день голосования на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Тува составила 78,06%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:58
2024-03-16T12:58
выборы президента россии — 2024
политика
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей во второй день голосования на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Тува составила 78,06%, сообщает избирком региона. В первый день голосования 15 марта к 15.00 (11.00 мск) проголосовало 43,2% избирателей. "На 15.00 (11.00 мск) часов явка избирателей в Туве составляет 78,06%. Голосование идет в штатном режиме", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Явка на выборах в Туве превысила 78 процентов

Явка на выборах в Туве во второй день голосования превысила 78 процентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования
Урна с бюллетенями для голосования - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Урна с бюллетенями для голосования
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей во второй день голосования на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Тува составила 78,06%, сообщает избирком региона.
В первый день голосования 15 марта к 15.00 (11.00 мск) проголосовало 43,2% избирателей.
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"На 15.00 (11.00 мск) часов явка избирателей в Туве составляет 78,06%. Голосование идет в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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