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На Камчатке шесть участков показали стопроцентную явку на ДЭГ

На Камчатке шесть участков показали стопроцентную явку на ДЭГ - РИА Новости, 16.03.2024

На Камчатке шесть участков показали стопроцентную явку на ДЭГ

На шести участках Камчатского края явка по ДЭГ составила 100% избирателей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:19

2024-03-16T11:19

2024-03-16T11:19

выборы президента россии — 2024

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мар - РИА Новости. На шести участках Камчатского края явка по ДЭГ составила 100% избирателей, сообщила пресс-служба правительства региона. "Всего более 39 тысяч камчатцев приняли участие в выборах президента с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Шесть избирательных участков, расположенных в Усть-Большерецком, Соболевском, Усть-Камчатском, Олюторском, Пенжинском муниципальных районах и Мильковском муниципальном округе, показали стопроцентную явку по ДЭГ", - говорится в сообщении. Отмечается, что с таким показателем Камчатский край пока остается на первой позиции по онлайн-голосованию по стране. По данным на 15.00 (06.00 мск), общая явка избирателей в крае составила 55,73%. Ранее на Камчатке досрочно проголосовали 8 тысяч избирателей, находящихся в труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих и рыбопромышленных предприятиях. В электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие более 44 тысяч человек. Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 тысяч 612 избирателей. Это на 5,6% (13 тысяч 326 человек) меньше, чем на момент выборов президента в 2018 году. Явка избирателей в Камчатском крае на выборах президента в 2018 году составила 67,74%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Варвара Скокшина

политика, камчатка, камчатский край, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф