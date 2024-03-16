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Явка на выборах президента России превысила 38 процентов

Явка на выборах президента России превысила 38 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах президента России превысила 38 процентов

Явка на выборах президента России на восемь утра второго дня голосования составила 38,35%, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:07

2024-03-16T10:07

2024-03-16T10:37

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России на восемь утра второго дня голосования составила 38,35%, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев."Явка вчера была, на мой взгляд, очень хорошая, вместе с дистанционным электронным голосованием, с людьми, проголосовавшими дистанционно, явка составила 38,35%", — сказал он.На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к полудню — 34,72%, к 17:00 — 51,9%. Общая явка тогда превысила 67%.Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.В течение трех дней избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, россия, политика