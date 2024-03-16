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Явка на выборах в Подмосковье составила почти два миллиона человек

Явка на выборах в Подмосковье составила почти два миллиона человек - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Подмосковье составила почти два миллиона человек

Итоговая явка в Подмосковье за первый день голосования на выборах президента России составила порядка 2 миллионов избирателей или 31,36%, сообщил секретарь... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:54

2024-03-16T09:54

2024-03-16T09:54

выборы президента россии — 2024

политика

московская область (подмосковье)

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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ОДИНЦОВО, 16 мар - РИА Новости. Итоговая явка в Подмосковье за первый день голосования на выборах президента России составила порядка 2 миллионов избирателей или 31,36%, сообщил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. "Краткая информация по прошедшему дню. Итоговая явка за первый день голосования составила 31,36% - это 1 943 517 избирателей. Из них на участках проголосовали 24,79% - это 1 319 466 избирателей, а с помощью ДЭГ проголосовали 72,24%, то есть 624 051 избиратель", - отметил Фурс в ходе пресс-конференции. Также он заявил, что в ночное время после первого дня голосования информация о нарушениях и провокациях не поступала. "В ночной период, у меня информация вот на сейчас, что все было спокойно, каких-то чрезвычайных ситуаций не было", - сказал Фурс. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

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Варвара Скокшина

политика, московская область (подмосковье), россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф