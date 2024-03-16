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Явка на выборах в ЛНР превысила 37,5 процента

Явка на выборах в ЛНР превысила 37,5 процента - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в ЛНР превысила 37,5 процента

Явка на 09.00 субботы в ЛНР на выборах президента России составляет 37,52 %, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:35

2024-03-16T09:35

2024-03-16T09:41

выборы президента россии — 2024

политика

луганская народная республика

россия

елена кравченко

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Явка на 09.00 субботы в ЛНР на выборах президента России составляет 37,52 %, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко. "В Луганской Народной Республики сегодня стартовал второй день выборов президента Российской Федерации. Все избирательные участки работают в штатном режиме. Есть у нас уже результаты по явке на 09.00, она составила 37,52%", - сказала Кравченко. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, луганская народная республика, россия, елена кравченко, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф