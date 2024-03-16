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В Магаданской области уже проголосовали 56,49 процента избирателей

В Магаданской области уже проголосовали 56,49 процента избирателей - РИА Новости, 16.03.2024

В Магаданской области уже проголосовали 56,49 процента избирателей

В Магаданской области на выборах президента РФ во второй день трехдневного голосования на 15.00 (7.00 мск) зафиксировали явку 56,49%, сообщает облизбирком... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:13

2024-03-16T08:13

2024-03-16T08:13

выборы президента россии — 2024

политика

магаданская область

россия

магадан

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. В Магаданской области на выборах президента РФ во второй день трехдневного голосования на 15.00 (7.00 мск) зафиксировали явку 56,49%, сообщает облизбирком региона. "Помимо 84 УИК, образованных в общем порядке, голосование сегодня идёт и на временных участках, образованных в Магаданской областной больнице и Международном аэропорту Магадан (Сокол) им. В.С. Высоцкого. Напомним, что на избирательных участках, образованных на судах голосование прошло досрочно. По состоянию на 15.00 (7.00 МСК) 16 марта проголосовало 59 тысяч 892 избирателя, что составляет 56,49%", - говорится в сообщении. Ранее избирком Магаданской области сообщил, что в регионе досрочно проголосовало на выборах президента РФ 14 тысяч человек. За первый день голосования в выборах приняло участие почти 50% избирателей региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933391478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, магаданская область, россия, магадан, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф