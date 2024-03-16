В Калининграде в янтаре нашли новый вид древней осы
Ученые в Калининграде нашли новый вид древней осы в балтийском янтаре
© Фото : Музей янтаря/TelegramНовый род и вид древней осы, обнаруженный в образце балтийского янтаря
Новый род и вид древней осы, обнаруженный в образце балтийского янтаря
КАЛИНИНГРАД, 15 мар — РИА Новости. Новый род и новый вид древней осы, которая "запечатана" в балтийском янтаре нашёл научный сотрудник Калининградского музея янтаря Андраник Манукян, сообщает музей в своем Telegram-канале.
"Сотрудник научного отдела Музея янтаря, кандидат биологических наук Андраник Манукян обнаружил в образце балтийского янтаря из музейной коллекции новый род и вид древней осы", - говорится в сообщении.
Новую находку в балтийском янтаре назвали Amberpoemenia, или "янтарная оса-поемения". Род получил название путём объединения английского слова amber (янтарь) с латинским названием подсемейства – Amberpoemenia или "янтарная оса-поемения". Новый вид назван в честь выдающего российского палеоэнтомолога и знатока "янтарных" фаун Александра Георгиевича Кирейчука (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург).
"Исследования показали, что Amberpoemenia kirejtshuki был хорошо приспособлен к условиям обитания в "янтарном" лесу и охотился на насекомых, которые питались древесиной янтареносного дерева", - говорится в сообщении.