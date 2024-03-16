https://ria.ru/20240316/yantar-1933470780.html

В Калининграде в янтаре нашли новый вид древней осы

В Калининграде в янтаре нашли новый вид древней осы - РИА Новости, 16.03.2024

В Калининграде в янтаре нашли новый вид древней осы

Новый род и новый вид древней осы, которая "запечатана" в балтийском янтаре нашёл научный сотрудник Калининградского музея янтаря Андраник Манукян, сообщает... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:55

2024-03-16T12:55

2024-03-16T12:55

наука

калининград

санкт-петербург

российская академия наук

наука

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КАЛИНИНГРАД, 15 мар — РИА Новости. Новый род и новый вид древней осы, которая "запечатана" в балтийском янтаре нашёл научный сотрудник Калининградского музея янтаря Андраник Манукян, сообщает музей в своем Telegram-канале. "Сотрудник научного отдела Музея янтаря, кандидат биологических наук Андраник Манукян обнаружил в образце балтийского янтаря из музейной коллекции новый род и вид древней осы", - говорится в сообщении. Новую находку в балтийском янтаре назвали Amberpoemenia, или "янтарная оса-поемения". Род получил название путём объединения английского слова amber (янтарь) с латинским названием подсемейства – Amberpoemenia или "янтарная оса-поемения". Новый вид назван в честь выдающего российского палеоэнтомолога и знатока "янтарных" фаун Александра Георгиевича Кирейчука (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург). "Исследования показали, что Amberpoemenia kirejtshuki был хорошо приспособлен к условиям обитания в "янтарном" лесу и охотился на насекомых, которые питались древесиной янтареносного дерева", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211028/tyumgu-1756474074.html

https://ria.ru/20210120/svetlyachki-1593715505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калининград, санкт-петербург, российская академия наук, наука