Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде в янтаре нашли новый вид древней осы - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
12:55 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yantar-1933470780.html
В Калининграде в янтаре нашли новый вид древней осы
В Калининграде в янтаре нашли новый вид древней осы - РИА Новости, 16.03.2024
В Калининграде в янтаре нашли новый вид древней осы
Новый род и новый вид древней осы, которая "запечатана" в балтийском янтаре нашёл научный сотрудник Калининградского музея янтаря Андраник Манукян, сообщает... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:55
2024-03-16T12:55
наука
калининград
санкт-петербург
российская академия наук
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933470419_0:192:1280:912_1920x0_80_0_0_1d9fd1e2856a7390829db4707d0818bb.jpg
КАЛИНИНГРАД, 15 мар — РИА Новости. Новый род и новый вид древней осы, которая "запечатана" в балтийском янтаре нашёл научный сотрудник Калининградского музея янтаря Андраник Манукян, сообщает музей в своем Telegram-канале. "Сотрудник научного отдела Музея янтаря, кандидат биологических наук Андраник Манукян обнаружил в образце балтийского янтаря из музейной коллекции новый род и вид древней осы", - говорится в сообщении. Новую находку в балтийском янтаре назвали Amberpoemenia, или "янтарная оса-поемения". Род получил название путём объединения английского слова amber (янтарь) с латинским названием подсемейства – Amberpoemenia или "янтарная оса-поемения". Новый вид назван в честь выдающего российского палеоэнтомолога и знатока "янтарных" фаун Александра Георгиевича Кирейчука (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург). "Исследования показали, что Amberpoemenia kirejtshuki был хорошо приспособлен к условиям обитания в "янтарном" лесу и охотился на насекомых, которые питались древесиной янтареносного дерева", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211028/tyumgu-1756474074.html
https://ria.ru/20210120/svetlyachki-1593715505.html
калининград
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933470419_0:122:1280:1082_1920x0_80_0_0_79206c0b0f7b1b763dae1ab9b307f3ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, санкт-петербург, российская академия наук, наука
Наука, Калининград, Санкт-Петербург, Российская академия наук, Наука
В Калининграде в янтаре нашли новый вид древней осы

Ученые в Калининграде нашли новый вид древней осы в балтийском янтаре

© Фото : Музей янтаря/TelegramНовый род и вид древней осы, обнаруженный в образце балтийского янтаря
Новый род и вид древней осы, обнаруженный в образце балтийского янтаря - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Музей янтаря/Telegram
Новый род и вид древней осы, обнаруженный в образце балтийского янтаря
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 15 мар — РИА Новости. Новый род и новый вид древней осы, которая "запечатана" в балтийском янтаре нашёл научный сотрудник Калининградского музея янтаря Андраник Манукян, сообщает музей в своем Telegram-канале.
"Сотрудник научного отдела Музея янтаря, кандидат биологических наук Андраник Манукян обнаружил в образце балтийского янтаря из музейной коллекции новый род и вид древней осы", - говорится в сообщении.
Ископаемые клещи Levantoglyphus sidorchukae (расселительные стадии), сохранившиеся в куске янтаря 129 миллионов лет назад - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Древние клещи, найденные в янтаре, помогли прояснить ход эволюции
28 октября 2021, 03:00
Новую находку в балтийском янтаре назвали Amberpoemenia, или "янтарная оса-поемения". Род получил название путём объединения английского слова amber (янтарь) с латинским названием подсемейства – Amberpoemenia или "янтарная оса-поемения". Новый вид назван в честь выдающего российского палеоэнтомолога и знатока "янтарных" фаун Александра Георгиевича Кирейчука (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург).
"Исследования показали, что Amberpoemenia kirejtshuki был хорошо приспособлен к условиям обитания в "янтарном" лесу и охотился на насекомых, которые питались древесиной янтареносного дерева", - говорится в сообщении.
Художественная реконструкция самца и самки светящегося жука Cretophengodes azari
В янтаре нашли самое древнее светящееся существо
20 января 2021, 03:00
 
НаукаКалининградСанкт-ПетербургРоссийская академия наукНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала