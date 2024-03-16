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Удары по Белгороду нанесли, чтобы сорвать выборы в России, заявил МИД - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:49 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933553119.html
Удары по Белгороду нанесли, чтобы сорвать выборы в России, заявил МИД
Удары по Белгороду нанесли, чтобы сорвать выборы в России, заявил МИД - РИА Новости, 16.03.2024
Удары по Белгороду нанесли, чтобы сорвать выборы в России, заявил МИД
Цель ударов по Белгороду, которые ранее нанес Киев, заключалась в том, чтобы сорвать ход голосования на выборах президента России, заявила официальный... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T19:49
2024-03-16T19:49
выборы президента россии — 2024
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мария захарова
вячеслав гладков
совет федерации рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Цель ударов по Белгороду, которые ранее нанес Киев, заключалась в том, чтобы сорвать ход голосования на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила 8 снарядов системы залпового огня Vampire на подлете к Белгороду. По информации губернатора, утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены. Позднее в МО РФ сообщили, что силы ПВО РФ уничтожили ещё 15 запущенных Украиной снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. "Сегодня еще по Белгороду опять ударили, и до этого, именно для того, чтобы сорвать голосование, для того, чтобы запугать людей", - сказала Захарова, выступая на лекции "Сила и единство: позитивные изменения в российском обществе" Российского общества "Знание". Ранее международные наблюдатели поделились с РИА Новости, что жители Белгорода идут голосовать, несмотря на "непростую ситуацию". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/ekstremizm-1933544007.html
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белгород, россия, мария захарова, вячеслав гладков, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Белгород, Россия, Мария Захарова, Вячеслав Гладков, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Удары по Белгороду нанесли, чтобы сорвать выборы в России, заявил МИД

Захарова: удары по Белгороду нанесли, чтобы сорвать выборы президента в России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Цель ударов по Белгороду, которые ранее нанес Киев, заключалась в том, чтобы сорвать ход голосования на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила 8 снарядов системы залпового огня Vampire на подлете к Белгороду. По информации губернатора, утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены. Позднее в МО РФ сообщили, что силы ПВО РФ уничтожили ещё 15 запущенных Украиной снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Запад провоцирует проявления экстремизма на выборах в России, заявил МИД
Вчера, 18:42
«
"Сегодня еще по Белгороду опять ударили, и до этого, именно для того, чтобы сорвать голосование, для того, чтобы запугать людей", - сказала Захарова, выступая на лекции "Сила и единство: позитивные изменения в российском обществе" Российского общества "Знание".
Ранее международные наблюдатели поделились с РИА Новости, что жители Белгорода идут голосовать, несмотря на "непростую ситуацию".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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