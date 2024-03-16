https://ria.ru/20240316/vybory-1933553119.html

Удары по Белгороду нанесли, чтобы сорвать выборы в России, заявил МИД

Удары по Белгороду нанесли, чтобы сорвать выборы в России, заявил МИД - РИА Новости, 16.03.2024

Удары по Белгороду нанесли, чтобы сорвать выборы в России, заявил МИД

Цель ударов по Белгороду, которые ранее нанес Киев, заключалась в том, чтобы сорвать ход голосования на выборах президента России, заявила официальный... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T19:49

2024-03-16T19:49

2024-03-16T19:49

выборы президента россии — 2024

белгород

россия

мария захарова

вячеслав гладков

совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Цель ударов по Белгороду, которые ранее нанес Киев, заключалась в том, чтобы сорвать ход голосования на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила 8 снарядов системы залпового огня Vampire на подлете к Белгороду. По информации губернатора, утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены. Позднее в МО РФ сообщили, что силы ПВО РФ уничтожили ещё 15 запущенных Украиной снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. "Сегодня еще по Белгороду опять ударили, и до этого, именно для того, чтобы сорвать голосование, для того, чтобы запугать людей", - сказала Захарова, выступая на лекции "Сила и единство: позитивные изменения в российском обществе" Российского общества "Знание". Ранее международные наблюдатели поделились с РИА Новости, что жители Белгорода идут голосовать, несмотря на "непростую ситуацию". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/ekstremizm-1933544007.html

https://ria.ru/20240316/prestupleniya-1933545143.html

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белгород, россия, мария захарова, вячеслав гладков, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)