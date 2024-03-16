https://ria.ru/20240316/vybory-1933486430.html

Выборы президента в Ярославской области проходят без нарушений

Выборы президента в Ярославской области проходят без нарушений - РИА Новости, 16.03.2024

Выборы президента в Ярославской области проходят без нарушений

Выборы президента России в Ярославской области проходят без нарушений, заявил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:19

2024-03-16T14:19

2024-03-16T14:19

выборы президента россии — 2024

политика

ярославская область

россия

михаил евраев

сергей бабуркин

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Выборы президента России в Ярославской области проходят без нарушений, заявил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. "Проверил обстановку на участках. На территории Ярославской области работают 826 постоянных участков. Выборы проходят без нарушений, работа организована хорошо", - написал Евраев. Аналогичные данные озвучил в региональном Общественном штабе по наблюдению за выборами уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. "Я в тесном контакте работаю с коллегами, мы обмениваемся информацией - и с наблюдателями, и, конечно, с организаторами выборов, с областной избирательной комиссией. На данный момент нет жалоб. Это говорит о том, что процесс голосования начался очень ровно, организованно, и я надеюсь, что в таком же темпе, в таком же формате он будет проходить", - сказал Бабуркин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Жители Ярославской области голосуют на выборах очно и посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, ярославская область, россия, михаил евраев, сергей бабуркин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф