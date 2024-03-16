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Мексиканский наблюдатель оценил преимущества трехдневного голосования
Мексиканский наблюдатель оценил преимущества трехдневного голосования - РИА Новости, 16.03.2024
Мексиканский наблюдатель оценил преимущества трехдневного голосования
Трехдневное голосование на выборах президента России даёт избирателям время определиться с выбором, эта система очень интересна, заявил мексиканский наблюдатель РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:02
2024-03-16T13:02
2024-03-16T13:02
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Трехдневное голосование на выборах президента России даёт избирателям время определиться с выбором, эта система очень интересна, заявил мексиканский наблюдатель на выборах, сенатор Навор Альберто Рохас Мансера. Ранее посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас сказал РИА Новости, что Рохас Мансера прибудет в качестве наблюдателя в РФ. "Меня очень привлекла выборная система в вашей стране. Выборы начались со вчерашнего дня, они будут проходить в течение трех дней. Это очень интересно. Этот подход предполагает, что у ваших граждан будет время для того, чтобы определиться с выбором", - сказал мексиканский наблюдатель на встрече в штабе Владислава Даванкова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, эдуардо вильегас мехиас, владислав даванков, россия, в мире
Совет Федерации РФ, Эдуардо Вильегас Мехиас, Владислав Даванков, Россия, В мире
Мексиканский наблюдатель оценил преимущества трехдневного голосования
Наблюдатель Мансера: трехдневное голосование дает избирателям время определиться