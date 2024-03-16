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Мексиканский наблюдатель оценил преимущества трехдневного голосования - РИА Новости, 16.03.2024
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13:02 16.03.2024
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Мексиканский наблюдатель оценил преимущества трехдневного голосования
Мексиканский наблюдатель оценил преимущества трехдневного голосования - РИА Новости, 16.03.2024
Мексиканский наблюдатель оценил преимущества трехдневного голосования
Трехдневное голосование на выборах президента России даёт избирателям время определиться с выбором, эта система очень интересна, заявил мексиканский наблюдатель РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:02
2024-03-16T13:02
совет федерации рф
эдуардо вильегас мехиас
владислав даванков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Трехдневное голосование на выборах президента России даёт избирателям время определиться с выбором, эта система очень интересна, заявил мексиканский наблюдатель на выборах, сенатор Навор Альберто Рохас Мансера. Ранее посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас сказал РИА Новости, что Рохас Мансера прибудет в качестве наблюдателя в РФ. "Меня очень привлекла выборная система в вашей стране. Выборы начались со вчерашнего дня, они будут проходить в течение трех дней. Это очень интересно. Этот подход предполагает, что у ваших граждан будет время для того, чтобы определиться с выбором", - сказал мексиканский наблюдатель на встрече в штабе Владислава Даванкова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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совет федерации рф, эдуардо вильегас мехиас, владислав даванков, россия, в мире
Совет Федерации РФ, Эдуардо Вильегас Мехиас, Владислав Даванков, Россия, В мире
Мексиканский наблюдатель оценил преимущества трехдневного голосования

Наблюдатель Мансера: трехдневное голосование дает избирателям время определиться

© Sputnik / Михаил Авагимов | Перейти в медиабанкЛюди у избирательного участка №8357 во время выборов президента России в Цхинвале
Люди у избирательного участка №8357 во время выборов президента России в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Sputnik / Михаил Авагимов
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Люди у избирательного участка №8357 во время выборов президента России в Цхинвале. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Трехдневное голосование на выборах президента России даёт избирателям время определиться с выбором, эта система очень интересна, заявил мексиканский наблюдатель на выборах, сенатор Навор Альберто Рохас Мансера.
Ранее посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас сказал РИА Новости, что Рохас Мансера прибудет в качестве наблюдателя в РФ.
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"Меня очень привлекла выборная система в вашей стране. Выборы начались со вчерашнего дня, они будут проходить в течение трех дней. Это очень интересно. Этот подход предполагает, что у ваших граждан будет время для того, чтобы определиться с выбором", - сказал мексиканский наблюдатель на встрече в штабе Владислава Даванкова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Совет Федерации РФЭдуардо Вильегас МехиасВладислав ДаванковРоссияВ мире
 
 
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