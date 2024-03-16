https://ria.ru/20240316/vybory-1933472297.html

Мексиканский наблюдатель оценил преимущества трехдневного голосования

Мексиканский наблюдатель оценил преимущества трехдневного голосования - РИА Новости, 16.03.2024

Мексиканский наблюдатель оценил преимущества трехдневного голосования

Трехдневное голосование на выборах президента России даёт избирателям время определиться с выбором, эта система очень интересна, заявил мексиканский наблюдатель РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:02

2024-03-16T13:02

2024-03-16T13:02

совет федерации рф

эдуардо вильегас мехиас

владислав даванков

россия

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Трехдневное голосование на выборах президента России даёт избирателям время определиться с выбором, эта система очень интересна, заявил мексиканский наблюдатель на выборах, сенатор Навор Альберто Рохас Мансера. Ранее посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас сказал РИА Новости, что Рохас Мансера прибудет в качестве наблюдателя в РФ. "Меня очень привлекла выборная система в вашей стране. Выборы начались со вчерашнего дня, они будут проходить в течение трех дней. Это очень интересно. Этот подход предполагает, что у ваших граждан будет время для того, чтобы определиться с выбором", - сказал мексиканский наблюдатель на встрече в штабе Владислава Даванкова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/kipr-1933471302.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

совет федерации рф, эдуардо вильегас мехиас, владислав даванков, россия, в мире