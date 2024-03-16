В Северной Осетии женщина вылила йод на списки избирателей
В Северной Осетии задержали женщину, вылившую йод на списки избирателей
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 16 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 27-летнюю уроженку Ярославской области, которая пролила йод на списки избирателей на участке в Моздокском районе Северной Осетии, сообщает пресс-служба управления МВД по республике.
Ранее председатель республиканского избиркома сообщила журналистам, что в пятницу в завершение первого дня голосования молодая женщина залила списки избирателей йодом на избирательном участке в Моздокском районе, произошедшее никак не повлияло на процесс голосования.
"Пятнадцатого марта 2024 года в 18:40 на одном из избирательных участков в г. Моздоке полицейскими была задержана 27-летняя горожанка, уроженка Ярославской области, которая, находясь на избирательном участке, пыталась облить бюллетени красящим веществом. Благодаря действиям сотрудников полиции она не смогла повредить бюллетени. Однако, пытаясь вырваться, девушка вылила жидкость на стол, где находилась книга со списком избирателей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленницу доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства, собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
В управлении напомнили, что санкция статьи 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.