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В Северной Осетии женщина вылила йод на списки избирателей - РИА Новости, 16.03.2024
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12:37 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933466042.html
В Северной Осетии женщина вылила йод на списки избирателей
В Северной Осетии женщина вылила йод на списки избирателей - РИА Новости, 16.03.2024
В Северной Осетии женщина вылила йод на списки избирателей
Сотрудники полиции задержали 27-летнюю уроженку Ярославской области, которая пролила йод на списки избирателей на участке в Моздокском районе Северной Осетии,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:37
2024-03-16T12:37
выборы президента россии — 2024
ярославская область
моздокский район
россия
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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ПЯТИГОРСК, 16 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 27-летнюю уроженку Ярославской области, которая пролила йод на списки избирателей на участке в Моздокском районе Северной Осетии, сообщает пресс-служба управления МВД по республике. Ранее председатель республиканского избиркома сообщила журналистам, что в пятницу в завершение первого дня голосования молодая женщина залила списки избирателей йодом на избирательном участке в Моздокском районе, произошедшее никак не повлияло на процесс голосования. "Пятнадцатого марта 2024 года в 18:40 на одном из избирательных участков в г. Моздоке полицейскими была задержана 27-летняя горожанка, уроженка Ярославской области, которая, находясь на избирательном участке, пыталась облить бюллетени красящим веществом. Благодаря действиям сотрудников полиции она не смогла повредить бюллетени. Однако, пытаясь вырваться, девушка вылила жидкость на стол, где находилась книга со списком избирателей", – говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленницу доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства, собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. В управлении напомнили, что санкция статьи 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/izhevsk-1933385265.html
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ярославская область, моздокский район, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, происшествия
Выборы президента России — 2024, Ярославская область, Моздокский район, Россия, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Происшествия
В Северной Осетии женщина вылила йод на списки избирателей

В Северной Осетии задержали женщину, вылившую йод на списки избирателей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 16 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 27-летнюю уроженку Ярославской области, которая пролила йод на списки избирателей на участке в Моздокском районе Северной Осетии, сообщает пресс-служба управления МВД по республике.
Ранее председатель республиканского избиркома сообщила журналистам, что в пятницу в завершение первого дня голосования молодая женщина залила списки избирателей йодом на избирательном участке в Моздокском районе, произошедшее никак не повлияло на процесс голосования.
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"Пятнадцатого марта 2024 года в 18:40 на одном из избирательных участков в г. Моздоке полицейскими была задержана 27-летняя горожанка, уроженка Ярославской области, которая, находясь на избирательном участке, пыталась облить бюллетени красящим веществом. Благодаря действиям сотрудников полиции она не смогла повредить бюллетени. Однако, пытаясь вырваться, девушка вылила жидкость на стол, где находилась книга со списком избирателей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленницу доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства, собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
В управлении напомнили, что санкция статьи 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024Ярославская областьМоздокский районРоссияНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФПроисшествия
 
 
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