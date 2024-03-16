https://ria.ru/20240316/vybory-1933465380.html

Более 80 процентов записавшихся проголосовали онлайн на выборах президента

Более 80 процентов записавшихся проголосовали онлайн на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024

Более 80 процентов записавшихся проголосовали онлайн на выборах президента

Через федеральную платформу дистанционно проголосовали 83% записавшихся, но Центральная избирательная комиссия ожидает явку в 90% на ДЭГ, сообщил заместитель... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:33

2024-03-16T12:33

2024-03-16T13:06

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Через федеральную платформу дистанционно проголосовали 83% записавшихся, но Центральная избирательная комиссия ожидает явку в 90% на ДЭГ, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев."На сегодняшнюю минуту на федеральной площадке проголосовали 83% от тех, кто записался. Это очень высокая явка, но мы ожидаем, процентов девяносто проголосуют на федеральной платформе", - сказал Булаев на сессии международной конференции "Цифровизация избирательного процесса: границы допустимого".ДЭГ на выборах главы государства используют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. В 28 регионах голосование проходит на федеральной платформе, Москва использует свою собственную информационную систему.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика, цик рф, николай булаев