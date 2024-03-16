https://ria.ru/20240316/vybory-1933455739.html

Один из старейших жителей Калининградской области проголосовал на дому

Один из старейших жителей Калининградской области проголосовал на дому - РИА Новости, 16.03.2024

Один из старейших жителей Калининградской области проголосовал на дому

Старейший житель Правдинского муниципального округа Калининградской области, ветеран Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Скасырский, в свои 103 года... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:38

2024-03-16T11:38

2024-03-16T11:38

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КАЛИНИНГРАД, 15 мар - РИА Новости. Старейший житель Правдинского муниципального округа Калининградской области, ветеран Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Скасырский, в свои 103 года проголосовал на дому, сообщает облизбирком с своем Telegram-канале. "Старейший житель Правдинского муниципального округа, ветеран Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Скасырский проголосовал на дому. Ему 103 года. Члены УИК 501 приехали к нему домой, чтобы Василий Алексеевич реализовал свое право", - говорится в сообщении. По данным избиркома, в первый день голосования 15 марта на выборах президента России в Калининградской области на избирательных участках региона проголосовали 29,14% избирателей. Воспользовались ДЭГ 65% от подавших заявления. Голосование, которое началось в Калининградской области в 8 утра местного времени 15 марта, завершится последним в стране 17 марта в 20.00 (21.00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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Варвара Скокшина

политика, калининградская область, россия, совет федерации рф