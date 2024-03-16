https://ria.ru/20240316/vybory-1933454647.html

В прибалтийских странах удалось открыть только четыре избирательных участка

В прибалтийских странах удалось открыть только четыре избирательных участка - РИА Новости, 16.03.2024

В прибалтийских странах удалось открыть только четыре избирательных участка

В прибалтийских странах в 2024 году удалось создать только четыре избирательных участка, вместо 19, которые были образованы в 2018 году, сообщил член ЦИК РФ... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:33

2024-03-16T11:33

2024-03-16T11:37

выборы президента россии — 2024

латвия

литва

эстония

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933450147_0:263:2950:1922_1920x0_80_0_0_c2078318a3ef2a6bd423929a0cae1366.jpg

МОСКВА, 16 мар- РИА Новости. В прибалтийских странах в 2024 году удалось создать только четыре избирательных участка, вместо 19, которые были образованы в 2018 году, сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев. "Напомню, что вместо 19 избирательных участков, которые функционировали в этих трех странах: Латвии, Литве и Эстонии, в 2018 году, в 2024 году нашему диппредставительству удалось образовать там только четыре избирательных участка", - сказал Андреев на заседании ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

латвия

литва

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

латвия, литва, эстония, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, цик рф, в мире