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В Омской области к полудню проголосовали 45 процентов избирателей

В Омской области к полудню проголосовали 45 процентов избирателей - РИА Новости, 16.03.2024

В Омской области к полудню проголосовали 45 процентов избирателей

В Омской области к 12.00 (9.00 мск) субботы проголосовали 650 тысяч человек, это 45% избирателей, рассказали в пресс-службе облизбиркома. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:58

2024-03-16T10:58

2024-03-16T10:58

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ОМСК, 16 мар - РИА Новости. В Омской области к 12.00 (9.00 мск) субботы проголосовали 650 тысяч человек, это 45% избирателей, рассказали в пресс-службе облизбиркома. "К полудню в Омской области проголосовали почти 650 тысяч человек. Это 45% от общего числа избирателей. В Омске проголосовали 39,57%, в районах - 53, 54,%.В лидерах, как и прежде, Крутинский район с явкой 69%. И еще в пяти районах явка превысила 60%", - сообщили в пресс-службе, отметив, что многие избиратели пришли на участки с детьми. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Варвара Скокшина

политика, омская область, омск, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф