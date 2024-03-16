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В Госдуме предложили усилить безопасность избирательного права - РИА Новости, 16.03.2024
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10:39 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933443480.html
В Госдуме предложили усилить безопасность избирательного права
В Госдуме предложили усилить безопасность избирательного права - РИА Новости, 16.03.2024
В Госдуме предложили усилить безопасность избирательного права
Член комитета ГД по безопасности Андрей Альшевских предложил усилить безопасность избирательного права от западного давления, которое осуществляется посредством РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:39
2024-03-16T10:39
выборы президента россии — 2024
политика
россия
андрей альшевских
яна лантратова
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Член комитета ГД по безопасности Андрей Альшевских предложил усилить безопасность избирательного права от западного давления, которое осуществляется посредством неправительственных организаций или иноагентов. Депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова ранее сообщила, что законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы, в том числе путем поджога, будет подготовлен в кратчайшие сроки, в комитете ГД по госстроительству при этом сказали РИА Новости, что на проект потребуются отзывы Верховного суда и кабмина. "Усиление избирательного законодательства... сделал бы упор и усилил бы защиту нашего суверенитета, наших демократических институтов... Нам надо в целом - начиная от западного давления, посредством иноагентов, вмешательства со стороны правительственных и неправительственных организаций зарубежных государств и заканчивая ответственностью внутри... - (защитить) в том числе избирательное право", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что нужно комплексно рассматривать ситуацию, так как некоторые зарубежные государства пытаются вмешаться во внутренние дела России посредством срыва избирательной кампании, вербуя граждан РФ для достижения своей цели. "Нам надо запросить всю информацию у всех компетентных органов ЦИК, правоохранительных органов, служб разведок... и комплексом усилить ответственность, здесь надо по всем фронтам смотреть", - добавил депутат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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политика, россия, андрей альшевских, яна лантратова, совет федерации рф, госдума рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Андрей Альшевских, Яна Лантратова, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В Госдуме предложили усилить безопасность избирательного права

В Госдуме призвали усилить безопасность избирательного права от давления Запада

© Фото : Ханты-Мансийский автономный округ - ЮграВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Выборы президента России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Член комитета ГД по безопасности Андрей Альшевских предложил усилить безопасность избирательного права от западного давления, которое осуществляется посредством неправительственных организаций или иноагентов.
Депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова ранее сообщила, что законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы, в том числе путем поджога, будет подготовлен в кратчайшие сроки, в комитете ГД по госстроительству при этом сказали РИА Новости, что на проект потребуются отзывы Верховного суда и кабмина.
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"Усиление избирательного законодательства... сделал бы упор и усилил бы защиту нашего суверенитета, наших демократических институтов... Нам надо в целом - начиная от западного давления, посредством иноагентов, вмешательства со стороны правительственных и неправительственных организаций зарубежных государств и заканчивая ответственностью внутри... - (защитить) в том числе избирательное право", - сказал он РИА Новости.
Он отметил, что нужно комплексно рассматривать ситуацию, так как некоторые зарубежные государства пытаются вмешаться во внутренние дела России посредством срыва избирательной кампании, вербуя граждан РФ для достижения своей цели.
"Нам надо запросить всю информацию у всех компетентных органов ЦИК, правоохранительных органов, служб разведок... и комплексом усилить ответственность, здесь надо по всем фронтам смотреть", - добавил депутат.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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