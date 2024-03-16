https://ria.ru/20240316/vybory-1933438898.html

Явка на выборах в Приморье на 15:00 превысила 47 процентов

Явка на выборах в Приморье на 15:00 превысила 47 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Приморье на 15:00 превысила 47 процентов

Явка на выборах президента РФ в Приморье по состоянию на 15.00 (8.00 мск) субботы составила 47,66%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:12

2024-03-16T10:12

2024-03-16T10:12

выборы президента россии — 2024

политика

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леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Приморье по состоянию на 15.00 (8.00 мск) субботы составила 47,66%, сообщает региональный избирком. "Всего проголосовали 682 306 (человек - ред.), 47,66%", - указано на сайте избиркома по данным на 15.00 16 марта. Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. За ходом выборов следят свыше 3 тысяч наблюдателей. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/gosduma-1933436741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф