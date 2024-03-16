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Вашингтон готовил фейки перед выборами в России, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
08:53 16.03.2024 (обновлено: 08:56 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/vybory-1933422461.html
Вашингтон готовил фейки перед выборами в России, заявили в МИД
Вашингтон готовил фейки перед выборами в России, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2024
Вашингтон готовил фейки перед выборами в России, заявили в МИД
США накануне и во время голосования на выборах президента России готовили множество фейков, стремясь запугать людей, заявила в интервью РИА Новости официальный... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:53
2024-03-16T08:56
выборы президента россии — 2024
россия
вашингтон (штат)
в мире
мария захарова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. США накануне и во время голосования на выборах президента России готовили множество фейков, стремясь запугать людей, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Они (США - ред.) готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера. И с точки зрения политического содержания, с точки зрения вбросов о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях, они делали немало для того, чтобы людей буквально запугать", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о вмешательстве США в выборы президента РФ.Она также отметила, что Вашингтон использует хакеров, чтобы подорвать процесс голосования на президентских выборах в России.Дистанционное электронное голосование на выборах президента России не применяется за рубежом из-за угроз в сфере кибербезопасности, заявил ранее РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/provokatsiya-1933255953.html
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россия, вашингтон (штат), в мире, мария захарова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, сша
Выборы президента России — 2024, Россия, Вашингтон (штат), В мире, Мария Захарова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, США
Вашингтон готовил фейки перед выборами в России, заявили в МИД

МИД: Вашингтон готовил много фейков накануне голосования на выборах в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. США накануне и во время голосования на выборах президента России готовили множество фейков, стремясь запугать людей, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они (США - ред.) готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера. И с точки зрения политического содержания, с точки зрения вбросов о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях, они делали немало для того, чтобы людей буквально запугать", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о вмешательстве США в выборы президента РФ.
Урна для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Она также отметила, что Вашингтон использует хакеров, чтобы подорвать процесс голосования на президентских выборах в России.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России не применяется за рубежом из-за угроз в сфере кибербезопасности, заявил ранее РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
В последние дни поступает больше фейков, чем за 2,5 года, сообщил Гладков
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Выборы президента России — 2024РоссияВашингтон (штат)В миреМария ЗахароваЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФСША
 
 
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