https://ria.ru/20240316/vybory-1933422461.html

Вашингтон готовил фейки перед выборами в России, заявили в МИД

Вашингтон готовил фейки перед выборами в России, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2024

Вашингтон готовил фейки перед выборами в России, заявили в МИД

США накануне и во время голосования на выборах президента России готовили множество фейков, стремясь запугать людей, заявила в интервью РИА Новости официальный... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:53

2024-03-16T08:53

2024-03-16T08:56

выборы президента россии — 2024

россия

вашингтон (штат)

в мире

мария захарова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. США накануне и во время голосования на выборах президента России готовили множество фейков, стремясь запугать людей, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Они (США - ред.) готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера. И с точки зрения политического содержания, с точки зрения вбросов о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях, они делали немало для того, чтобы людей буквально запугать", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о вмешательстве США в выборы президента РФ.Она также отметила, что Вашингтон использует хакеров, чтобы подорвать процесс голосования на президентских выборах в России.Дистанционное электронное голосование на выборах президента России не применяется за рубежом из-за угроз в сфере кибербезопасности, заявил ранее РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/provokatsiya-1933255953.html

https://ria.ru/20240315/feyki-1933162534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вашингтон (штат), в мире, мария захарова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, сша