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Избирательные участки в Москве открылись штатно

Избирательные участки в Москве открылись штатно - РИА Новости, 16.03.2024

Избирательные участки в Москве открылись штатно

Все избирательные участки в Москве открылись штатно, наблюдатели вышли на работу, сообщил журналистам замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:47

2024-03-16T08:47

2024-03-16T08:47

выборы президента россии — 2024

политика

москва

александр асафов

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все избирательные участки в Москве открылись штатно, наблюдатели вышли на работу, сообщил журналистам замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов. "Сейчас на 8 утра все участки открылись, наблюдатели вышли. Начинаем нашу работу штатно", - сказал Асафов. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, александр асафов, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, россия