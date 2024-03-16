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Избирательные участки в Москве открылись штатно
Избирательные участки в Москве открылись штатно - РИА Новости, 16.03.2024
Избирательные участки в Москве открылись штатно
Все избирательные участки в Москве открылись штатно, наблюдатели вышли на работу, сообщил журналистам замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:47
2024-03-16T08:47
2024-03-16T08:47
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политика
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александр асафов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все избирательные участки в Москве открылись штатно, наблюдатели вышли на работу, сообщил журналистам замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов. "Сейчас на 8 утра все участки открылись, наблюдатели вышли. Начинаем нашу работу штатно", - сказал Асафов. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, александр асафов, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Александр Асафов, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Россия
Избирательные участки в Москве открылись штатно
Замглавы Общественного штаба: избирательные участки в Москве открылись штатно
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все избирательные участки в Москве открылись штатно, наблюдатели вышли на работу, сообщил журналистам замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов.
"Сейчас на 8 утра все участки открылись, наблюдатели вышли. Начинаем нашу работу штатно", - сказал Асафов.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.