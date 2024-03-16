https://ria.ru/20240316/vybory-1933420086.html

Французский политик оценил организацию президентских выборов в России

Французский политик оценил организацию президентских выборов в России - РИА Новости, 16.03.2024

Французский политик оценил организацию президентских выборов в России

Президентские выборы в России хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:35

2024-03-16T08:35

2024-03-16T10:16

выборы президента россии — 2024

политика

россия

франция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933436578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36fb705779acb84aff9599f1af4b9c60.jpg

ВОЛОДАРСКОЕ (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Президентские выборы в России хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя. Де Монтескью-Фезансак д`Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д`Артаньяну 81 год, за свою политическую карьеру он был мэром небольшого городка Марсан, затем депутатом Европарламента (1989-1993) и Сената Франции (1998-2015). Член французской Радикальной партии. В ДНР приехал впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России. Посетил участки в ряде городов на юге ДНР. "Я думаю, это (выборы) хорошо организовано, точно так же, как это проходит во Франции. Избирателям ничего не мешает получить избирательные бюллетени, пойти в изолированную кабину, где вы можете выбрать своего кандидата", - рассказал он РИА Новости. Политик отметил, что не заметил каких-либо проблем на избирательных участках и не получал жалоб от избирателей или местных наблюдателей. "Никаких проблем. Я бы сказал, если бы заметил что-то. Я избирался 40 лет, был членом Европарламента и французского Сената. Так что я знаю, что такое выборы", - заверил политик.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933406143.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Французский политик об организации выборов президента РФ в ДНР Президентские выборы в России хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя. 2024-03-16T08:35 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, франция, в мире