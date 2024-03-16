https://ria.ru/20240316/vsu-1933428662.html

"С каждым днем". На Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ

"С каждым днем". На Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ - РИА Новости, 16.03.2024

"С каждым днем". На Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ

Вооруженные силы Украины с каждым днем теряют все больше военных, сообщает журнал Foreign Policy. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:25

2024-03-16T09:25

2024-03-16T09:25

в мире

украина

сша

москва

сергей шойгу

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины с каждым днем теряют все больше военных, сообщает журнал Foreign Policy."Потери украинцев из-за нехватки боеприпасов и систем ПВО с каждым днем становятся хуже", — говорится в материале.Украинские политики, как отметили журналисты, опасаются, что из-за отсутствия военной помощи США российские силы смогут добиться значительных успехов на поле боя.На этой неделе директор ЦРУ Роберт Бернс заявил о том, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240311/peremeny-1932322844.html

https://ria.ru/20240311/manevr-1932305737.html

украина

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, москва, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика