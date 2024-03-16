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"С каждым днем". На Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ - РИА Новости, 16.03.2024
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09:25 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vsu-1933428662.html
"С каждым днем". На Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ
"С каждым днем". На Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ - РИА Новости, 16.03.2024
"С каждым днем". На Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ
Вооруженные силы Украины с каждым днем теряют все больше военных, сообщает журнал Foreign Policy. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:25
2024-03-16T09:25
в мире
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сша
москва
сергей шойгу
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
политика
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины с каждым днем теряют все больше военных, сообщает журнал Foreign Policy.&quot;Потери украинцев из-за нехватки боеприпасов и систем ПВО с каждым днем становятся хуже&quot;, — говорится в материале.Украинские политики, как отметили журналисты, опасаются, что из-за отсутствия военной помощи США российские силы смогут добиться значительных успехов на поле боя.На этой неделе директор ЦРУ Роберт Бернс заявил о том, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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в мире, украина, сша, москва, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика
В мире, Украина, США, Москва, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика
"С каждым днем". На Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ

Foreign Policy: ВСУ с каждым днем теряют все больше солдат

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины с каждым днем теряют все больше военных, сообщает журнал Foreign Policy.
«

"Потери украинцев из-за нехватки боеприпасов и систем ПВО с каждым днем становятся хуже", — говорится в материале.

Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
За несколько минут. Перемены в ВС России вызвали шок на Украине
11 марта, 16:09
Украинские политики, как отметили журналисты, опасаются, что из-за отсутствия военной помощи США российские силы смогут добиться значительных успехов на поле боя.
На этой неделе директор ЦРУ Роберт Бернс заявил о том, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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В миреУкраинаСШАМоскваСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Политика
 
 
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