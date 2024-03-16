https://ria.ru/20240316/vorobev-1933491859.html

Воробьев очно проголосовал на выборах президента России

Воробьев очно проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

Воробьев очно проголосовал на выборах президента России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с семьей очно проголосовал на выборах президента РФ, сообщается в Telegram-канале главы региона. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:46

2024-03-16T14:46

2024-03-16T18:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933540625_0:173:3246:1999_1920x0_80_0_0_c7df3bcabf1c4ad49ea42d7471bad51f.jpg

ОДИНЦОВО, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с семьей очно проголосовал на выборах президента РФ, сообщается в Telegram-канале главы региона. "Сегодня вместе с сыновьями и супругой проголосовал на выборах президента России. Дело важное, хочется, чтобы парни с детства понимали, что быть гражданином - это еще и всегда делать выбор, каким путем пойдет дальше наша страна", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Также губернатор поблагодарил всех жителей Подмосковья, которые приходят голосовать, а также тех, кто все эти дни работает в избирательных комиссиях. В субботу в Подмосковье открылись 3936 избирательных участков: 3928 - образованы в общем порядке, а также восемь временных участков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/mishustin-1933455451.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, политика, россия