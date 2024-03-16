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В Мосгоризбиркоме рассказали о видеонаблюдении на УИКах - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:32 16.03.2024
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В Мосгоризбиркоме рассказали о видеонаблюдении на УИКах
В Мосгоризбиркоме рассказали о видеонаблюдении на УИКах - РИА Новости, 16.03.2024
В Мосгоризбиркоме рассказали о видеонаблюдении на УИКах
Видеонаблюдение на избирательных участках в Москве является с гарантией, что возможные преступления не удастся скрыть, также усилено присутствие... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:32
2024-03-16T09:32
выборы президента россии — 2024
мосгоризбирком
москва
ольга кириллова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Видеонаблюдение на избирательных участках в Москве является с гарантией, что возможные преступления не удастся скрыть, также усилено присутствие правоохранителей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, первый день выборов был омрачен тремя фактами, когда пытались помешать работе участковых комиссий. "Мне хотелось бы обратить внимание на то, что везде установлено видеонаблюдение… Поэтому безнаказанным никакое деяние не останется. Еще раз хочу сказать, видеонаблюдение в данном случае является гарантом того, что преступление, правонарушение никак не получится скрыть. И тем, кто вынашивает замыслы помешать прохождению дней голосования, помешать работе участковых комиссий, это не удастся, люди все равно понесут наказания", - сказала Кириллова. Она добавила, что также в столице усилено присутствие на избирательных участках правоохранительных органов. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта.
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мосгоризбирком, москва, ольга кириллова
Выборы президента России — 2024, Мосгоризбирком, Москва, Ольга Кириллова
В Мосгоризбиркоме рассказали о видеонаблюдении на УИКах

МГИК: видеонаблюдение на УИКах в Москве гарантирует, что преступления не скрыть

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧлен участковой избирательной комиссии работает на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Член участковой избирательной комиссии работает на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Член участковой избирательной комиссии работает на выборах президента России на избирательном участке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Видеонаблюдение на избирательных участках в Москве является с гарантией, что возможные преступления не удастся скрыть, также усилено присутствие правоохранителей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
По ее словам, первый день выборов был омрачен тремя фактами, когда пытались помешать работе участковых комиссий.
"Мне хотелось бы обратить внимание на то, что везде установлено видеонаблюдение… Поэтому безнаказанным никакое деяние не останется. Еще раз хочу сказать, видеонаблюдение в данном случае является гарантом того, что преступление, правонарушение никак не получится скрыть. И тем, кто вынашивает замыслы помешать прохождению дней голосования, помешать работе участковых комиссий, это не удастся, люди все равно понесут наказания", - сказала Кириллова.
Она добавила, что также в столице усилено присутствие на избирательных участках правоохранительных органов.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта.
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024МосгоризбиркомМоскваОльга Кириллова
 
 
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