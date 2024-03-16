https://ria.ru/20240316/videonablyudenie-1933429721.html

В Мосгоризбиркоме рассказали о видеонаблюдении на УИКах

В Мосгоризбиркоме рассказали о видеонаблюдении на УИКах - РИА Новости, 16.03.2024

В Мосгоризбиркоме рассказали о видеонаблюдении на УИКах

Видеонаблюдение на избирательных участках в Москве является с гарантией, что возможные преступления не удастся скрыть, также усилено присутствие... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:32

2024-03-16T09:32

2024-03-16T09:32

выборы президента россии — 2024

мосгоризбирком

москва

ольга кириллова

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Видеонаблюдение на избирательных участках в Москве является с гарантией, что возможные преступления не удастся скрыть, также усилено присутствие правоохранителей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, первый день выборов был омрачен тремя фактами, когда пытались помешать работе участковых комиссий. "Мне хотелось бы обратить внимание на то, что везде установлено видеонаблюдение… Поэтому безнаказанным никакое деяние не останется. Еще раз хочу сказать, видеонаблюдение в данном случае является гарантом того, что преступление, правонарушение никак не получится скрыть. И тем, кто вынашивает замыслы помешать прохождению дней голосования, помешать работе участковых комиссий, это не удастся, люди все равно понесут наказания", - сказала Кириллова. Она добавила, что также в столице усилено присутствие на избирательных участках правоохранительных органов. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мосгоризбирком, москва, ольга кириллова