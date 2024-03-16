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В ДНР ветерана СВО пытались заставить залить зеленкой урну для голосования - РИА Новости, 17.03.2024
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22:09 16.03.2024 (обновлено: 01:17 17.03.2024)
https://ria.ru/20240316/veteran-1933570209.html
В ДНР ветерана СВО пытались заставить залить зеленкой урну для голосования
В ДНР ветерана СВО пытались заставить залить зеленкой урну для голосования - РИА Новости, 17.03.2024
В ДНР ветерана СВО пытались заставить залить зеленкой урну для голосования
Получившего ранение ветерана СВО из Горловки Кирилла Сидорова украинские мошенники пытались заставить залить зеленкой урну для голосования, обещая после вернуть РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-16T22:09
2024-03-17T01:17
выборы президента россии — 2024
технологии
россия
горловка
донецкая народная республика
леонид слуцкий (политик)
элла памфилова
николай харитонов
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Получившего ранение ветерана СВО из Горловки Кирилла Сидорова украинские мошенники пытались заставить залить зеленкой урну для голосования, обещая после вернуть украденные у него средства, сообщило в пресс- релизе УФСБ России по ДНР.Мошенники позвонили ветерану СВО 31 января, представились сотрудниками сотовой компании из РФ и сообщили о блокировки sim-карты. Так как к этому номеру у него было привязано все, Сидоров запаниковал, и пошел на поводу у мошенников. Мошенники заставили перевести все полученные за ранение деньги, около трех миллионов рублей, на их счета. "Моя задача купить полулитровую бутылку воды, купить зеленки, налить в эту бутылку с водой зеленку, прийти на свой избирательный участок, подойти к этому мошеннику, взять у него бюллетень, проголосовать, кинуть в урну, и эту же урну залить этим раствором", - рассказал он. После выполнения акции мошенники обещали вернуть Сидорову все средства, а также добавить 200 тысяч рублей в виде моральной компенсации. Мошенники также утверждали, что арест якобы будет производить подконтрольный им следователь СК, а после дачи показаний ему вернут украденные средства наличными. "Не ведитесь на это, если вы получили такое сообщение, обращайтесь в полицию сразу, как только сможете", - сказал Сидоров. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены более 200 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/byulleteni-1933569773.html
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Ветеран СВО из Горловки о шантаже со стороны украинских мошенников
Ветеран СВО из Горловки рассказал, как украинские мошенники пытались заставить его залить зеленкой урну для голосования в обмен на возврат украденных у него средств
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технологии, россия, горловка, донецкая народная республика, леонид слуцкий (политик), элла памфилова, николай харитонов, следственный комитет россии (ск рф), whatsapp inc., совет федерации рф, viber
Выборы президента России — 2024, Технологии, Россия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), Элла Памфилова, Николай Харитонов, Следственный комитет России (СК РФ), WhatsApp Inc., Совет Федерации РФ, Viber
В ДНР ветерана СВО пытались заставить залить зеленкой урну для голосования

ФСБ: украинские мошенники заставляли ветерана СВО залить краской урну на выборах

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Получившего ранение ветерана СВО из Горловки Кирилла Сидорова украинские мошенники пытались заставить залить зеленкой урну для голосования, обещая после вернуть украденные у него средства, сообщило в пресс- релизе УФСБ России по ДНР.
Мошенники позвонили ветерану СВО 31 января, представились сотрудниками сотовой компании из РФ и сообщили о блокировки sim-карты. Так как к этому номеру у него было привязано все, Сидоров запаниковал, и пошел на поводу у мошенников. Мошенники заставили перевести все полученные за ранение деньги, около трех миллионов рублей, на их счета.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Москве мужчина попытался вылить зеленку в ящик для голосования
Вчера, 22:04
«
"Моя задача купить полулитровую бутылку воды, купить зеленки, налить в эту бутылку с водой зеленку, прийти на свой избирательный участок, подойти к этому мошеннику, взять у него бюллетень, проголосовать, кинуть в урну, и эту же урну залить этим раствором", - рассказал он.
После выполнения акции мошенники обещали вернуть Сидорову все средства, а также добавить 200 тысяч рублей в виде моральной компенсации.
Мошенники также утверждали, что арест якобы будет производить подконтрольный им следователь СК, а после дачи показаний ему вернут украденные средства наличными. "Не ведитесь на это, если вы получили такое сообщение, обращайтесь в полицию сразу, как только сможете", - сказал Сидоров.
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Памфилова рассказала, откуда поступали указания портить бюллетени
Вчера, 17:23
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.
Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены более 200 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ТехнологииРоссияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)Элла ПамфиловаНиколай ХаритоновСледственный комитет России (СК РФ)WhatsApp Inc.Совет Федерации РФViber
 
 
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