В ДНР ветерана СВО пытались заставить залить зеленкой урну для голосования
ФСБ: украинские мошенники заставляли ветерана СВО залить краской урну на выборах
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Получившего ранение ветерана СВО из Горловки Кирилла Сидорова украинские мошенники пытались заставить залить зеленкой урну для голосования, обещая после вернуть украденные у него средства, сообщило в пресс- релизе УФСБ России по ДНР.
Мошенники позвонили ветерану СВО 31 января, представились сотрудниками сотовой компании из РФ и сообщили о блокировки sim-карты. Так как к этому номеру у него было привязано все, Сидоров запаниковал, и пошел на поводу у мошенников. Мошенники заставили перевести все полученные за ранение деньги, около трех миллионов рублей, на их счета.
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"Моя задача купить полулитровую бутылку воды, купить зеленки, налить в эту бутылку с водой зеленку, прийти на свой избирательный участок, подойти к этому мошеннику, взять у него бюллетень, проголосовать, кинуть в урну, и эту же урну залить этим раствором", - рассказал он.
После выполнения акции мошенники обещали вернуть Сидорову все средства, а также добавить 200 тысяч рублей в виде моральной компенсации.
Мошенники также утверждали, что арест якобы будет производить подконтрольный им следователь СК, а после дачи показаний ему вернут украденные средства наличными. "Не ведитесь на это, если вы получили такое сообщение, обращайтесь в полицию сразу, как только сможете", - сказал Сидоров.
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.
Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены более 200 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.