https://ria.ru/20240316/veteran-1933533413.html

В Татарстане ветеран ВОВ Людмила Березова проголосовала на выборах

В Татарстане ветеран ВОВ Людмила Березова проголосовала на выборах - РИА Новости, 16.03.2024

В Татарстане ветеран ВОВ Людмила Березова проголосовала на выборах

Самая пожилая жительница Альметьевска, которой на днях исполнилось 103 года, проголосовала на выборах президента РФ, сообщает администрация Альметьевского... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:52

2024-03-16T17:52

2024-03-16T17:52

выборы президента россии — 2024

общество

россия

альметьевск

альметьевский район

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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КАЗАНЬ, 16 мар – РИА Новости. Самая пожилая жительница Альметьевска, которой на днях исполнилось 103 года, проголосовала на выборах президента РФ, сообщает администрация Альметьевского района Татарстана. "Самая пожилая жительница Альметьевска, ветеран Великой Отечественной войны Березова Людмила Даниловна приняла участие в выборах президента России. 7 марта Людмиле Даниловне исполнилось 103 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Людмила Даниловна начала свой трудовой путь, работая после окончания школы в геолого-разведочном управлении. 22 августа 1941 года она была мобилизована на Дальневосточную границу, чтобы защищать ее от нападений. Вместе со сверстниками девушка провела на передовой более четырех лет. За отвагу и преданность Родине Людмила Даниловна удостоена высоких наград, среди которых Орден Отечественной войны 2 степени, медаль "За Победу над Японией", медаль Жукова и юбилейные медали. После возвращения с войны она продолжила работать в геолого-разведочном управлении, в 1958 году переехала с мужем в Альметьевск. Сегодня Людмила Даниловна окружена заботой и любовью большой семьи - у нее двое детей, трое внуков, четверо правнуков и один праправнук. Даже в свои почтенные годы ветеран не теряет интереса к текущим событиям и активно участвует в жизни страны, поэтому и проголосовала на выборах президента РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/kadyrov-1933529359.html

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россия

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общество, россия, альметьевск, альметьевский район, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф