Жительница Белгородской области вылила зеленку в урну для бюллетеней
Жительница Белгородской области залила урну для голосования зеленкой
Сотрудник полиции. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Жительница Алексеевского округа Белгородской области залила стационарный ящик для голосования зеленкой, женщина задержана, сообщает региональный избирком.
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"Сегодня в Алексеевском городском округе на одном из избирательных участков произошел инцидент – жительница пришла в помещение участковой избирательной комиссии и залила стационарный ящик для голосования зеленкой. В настоящий момент ящик для голосования опечатан и находится под видеофиксацией", - говорится в сообщении во "Вконтакте" избиркома.
Уточняется, что после окончания голосования бюллетени будут перемещены в сейф-пакет. Члены участковой комиссии 17 марта примут решение о действительности бюллетеней. В комиссии добавили, что голосование на участке продолжается с помощью другого стационарного ящика, работа идет в штатном режиме.
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"Женщина задержана. По данному факту полицией проводится проверка. Напоминаем, что это очень серьезное нарушение. Вчера председатель ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала подобные инциденты: тем, кто заливает зеленкой ящики с бюллетенями, может грозить до 5 лет колонии", - подчеркнули в облизбиркоме.
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.
Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены более 200 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.