https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html

Памфилова рассказала, откуда поступали указания портить бюллетени

Памфилова рассказала, откуда поступали указания портить бюллетени - РИА Новости, 16.03.2024

Памфилова рассказала, откуда поступали указания портить бюллетени

Указания портить бюллетени на выборах президента РФ поступали с Украины и из некоторых европейских, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:23

2024-03-16T17:23

2024-03-16T17:23

выборы президента россии — 2024

политика

россия

украина

элла памфилова

николай харитонов

совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Указания портить бюллетени на выборах президента РФ поступали с Украины и из некоторых европейских, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Мы выяснили, что все эти звонки (с указаниями испортить бюллетени) идут из колл-центров, расположенных на территории Украины и некоторых европейских стран", - сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК. Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, которые готовятся из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/parlamentariy-1933513010.html

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политика, россия, украина, элла памфилова, николай харитонов, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)