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Россияне активно голосуют на выборах президента в Таиланде - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:10 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/tailand-1933495933.html
Россияне активно голосуют на выборах президента в Таиланде
Россияне активно голосуют на выборах президента в Таиланде - РИА Новости, 16.03.2024
Россияне активно голосуют на выборах президента в Таиланде
Россияне, находящиеся в настоящее время на таиландском туристическом острове Пхукет, в субботу активно голосуют на выборах президента РФ на избирательном... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:10
2024-03-16T15:10
выборы президента россии — 2024
пхукет (остров)
владимир соснов
леонид слуцкий (политик)
россия
таиланд
николай харитонов
аэрофлот
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ПХУКЕТ (Таиланд), 16 мар – РИА Новости. Россияне, находящиеся в настоящее время на таиландском туристическом острове Пхукет, в субботу активно голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке, расположенном на территории генерального консульства России, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Среди голосующих как граждане РФ, проживающие на туристическом острове по долгосрочным визам, так и туристы, прибывшие на короткий срок. Очередь у дверей генконсульства совсем небольшая, 7 – 10 человек, но количество избирателей в этой очереди остается постоянным уже более 7 часов: очередь пополняется вновь прибывшими, пока стоявшие впереди них регистрируются, проходят проверку однократности голосования, а затем получают бюллетени и голосуют. Поток людей идет беспрерывно. Многие приходят целыми семьями, с детьми на руках и в колясках, а некоторые приходят и тремя поколениями одной семьи. "На 14.00 (10.00 мск) сегодня проголосовали 709 россиян. Это чуть меньше, чем вчера за целый день: в первый день проголосовали 812 человек", - отметил в беседе с корреспондентом агентства генеральный консул РФ в городе Пхукет и глава участковой избирательной комиссии Владимир Соснов. В субботу, когда на Пхукете уличное движение не менее, а иногда и более плотное, чем в будни, россияне едут в генконсульство со всех концов большого острова-провинции несмотря на то, что многим приходится тратить на дорогу только до избирательного участка около часа, а затем столько же возвращаться в свои гостиницы, кондоминиумы или арендованные на длительный срок частные дома. Если многие долгосрочно проживающие на острове россияне водят автомобили или мотоциклы и мопеды, то туристам чаще приходится передвигаться на такси, которое на островном Пхукете значительно дороже, чем в других провинциях Таиланда. "Это очень немаленький остров, и мы немало заплатили за такси, чтобы сюда доехать, но мы в любом случае приехали бы, потому что планировали обязательно проголосовать, и денег на это нам не жалко", - сказал РИА Новости Михаил, житель Красноярского края, прибывший на отдых в Таиланд вместе с женой и сыном в начале марта. Наиболее крупные туристические фирмы, принимающие россиян на Пхукете, организовали по договоренности с генконсульством специальные бесплатные автобусные трансферы от гостиниц, в которых живут их клиенты, до избирательного участка. Однако большинство избирателей добирались до генконсульства самостоятельно. "Завтра, в основной день голосования, похоже, будет еще больше людей, чем сегодня", - сказали корреспонденту агентства сотрудники участковой избирательной комиссии. В 18.00 (14.00 мск), за два часа до закрытия избирательного участка, поток избирателей оставался прежним. Небольшой фурор произвело появление на участке экипажа самолета авиакомпании "Аэрофлот" в полной форме во главе с командиром, выполнившего в субботу семичасовой рейс Владивосток – Пхукет. "Мы прямо с рейса", - сказали российские летчики и бортпроводницы. Помимо Пхукета, голосование на выборах президента РФ проходило в субботу в таиландском курортном городе Паттайя. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Бангкоке, в связи с большим наплывом желающих принять участие в голосовании время работы избирательного участка, расположенного в помещении почетного консульства РФ в гостинице Royal Cliff в Паттайе, было продлено на два часа. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/avstraliya-1933471165.html
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пхукет (остров), владимир соснов, леонид слуцкий (политик), россия, таиланд, николай харитонов, аэрофлот, совет федерации рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Пхукет (остров), Владимир Соснов, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Таиланд, Николай Харитонов, Аэрофлот, Совет Федерации РФ, В мире
Россияне активно голосуют на выборах президента в Таиланде

Россияне активно голосуют на выборах президента на таиландском Пхукете

© РИА Новости / Евгений БеленькийИзбирательный участок для голосовании на выборах президента России в здании генерального консульства РФ в Пхукете
Избирательный участок для голосовании на выборах президента России в здании генерального консульства РФ в Пхукете - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Евгений Беленький
Избирательный участок для голосовании на выборах президента России в здании генерального консульства РФ в Пхукете
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ПХУКЕТ (Таиланд), 16 мар – РИА Новости. Россияне, находящиеся в настоящее время на таиландском туристическом острове Пхукет, в субботу активно голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке, расположенном на территории генерального консульства России, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Среди голосующих как граждане РФ, проживающие на туристическом острове по долгосрочным визам, так и туристы, прибывшие на короткий срок.
Второй день голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Мама кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого Наталья опускает бюллетень в урну на президентских выборах на избирательном участке

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

Работа информационного центра ЦИК РФ

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

Сотрудница полиции на одном из избирательных участков в Новосибирске

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

Председатель избирательной комиссии голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время электронного голосования на выборах президента РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Запорожской области

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 11

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 11

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 11

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 11

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 11

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 11

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 11

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11
Очередь у дверей генконсульства совсем небольшая, 7 – 10 человек, но количество избирателей в этой очереди остается постоянным уже более 7 часов: очередь пополняется вновь прибывшими, пока стоявшие впереди них регистрируются, проходят проверку однократности голосования, а затем получают бюллетени и голосуют. Поток людей идет беспрерывно. Многие приходят целыми семьями, с детьми на руках и в колясках, а некоторые приходят и тремя поколениями одной семьи.
"На 14.00 (10.00 мск) сегодня проголосовали 709 россиян. Это чуть меньше, чем вчера за целый день: в первый день проголосовали 812 человек", - отметил в беседе с корреспондентом агентства генеральный консул РФ в городе Пхукет и глава участковой избирательной комиссии Владимир Соснов.
В субботу, когда на Пхукете уличное движение не менее, а иногда и более плотное, чем в будни, россияне едут в генконсульство со всех концов большого острова-провинции несмотря на то, что многим приходится тратить на дорогу только до избирательного участка около часа, а затем столько же возвращаться в свои гостиницы, кондоминиумы или арендованные на длительный срок частные дома. Если многие долгосрочно проживающие на острове россияне водят автомобили или мотоциклы и мопеды, то туристам чаще приходится передвигаться на такси, которое на островном Пхукете значительно дороже, чем в других провинциях Таиланда.
Посол России в Канберре Алексей Павловский - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Посол рассказал о выборах президента России на участках в Австралии
Вчера, 12:56
"Это очень немаленький остров, и мы немало заплатили за такси, чтобы сюда доехать, но мы в любом случае приехали бы, потому что планировали обязательно проголосовать, и денег на это нам не жалко", - сказал РИА Новости Михаил, житель Красноярского края, прибывший на отдых в Таиланд вместе с женой и сыном в начале марта.
Наиболее крупные туристические фирмы, принимающие россиян на Пхукете, организовали по договоренности с генконсульством специальные бесплатные автобусные трансферы от гостиниц, в которых живут их клиенты, до избирательного участка. Однако большинство избирателей добирались до генконсульства самостоятельно.
"Завтра, в основной день голосования, похоже, будет еще больше людей, чем сегодня", - сказали корреспонденту агентства сотрудники участковой избирательной комиссии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Захарова рассказала, почему Молдавия препятствует выборам президента России
Вчера, 07:15
В 18.00 (14.00 мск), за два часа до закрытия избирательного участка, поток избирателей оставался прежним. Небольшой фурор произвело появление на участке экипажа самолета авиакомпании "Аэрофлот" в полной форме во главе с командиром, выполнившего в субботу семичасовой рейс Владивосток – Пхукет.
"Мы прямо с рейса", - сказали российские летчики и бортпроводницы.
Помимо Пхукета, голосование на выборах президента РФ проходило в субботу в таиландском курортном городе Паттайя. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Бангкоке, в связи с большим наплывом желающих принять участие в голосовании время работы избирательного участка, расположенного в помещении почетного консульства РФ в гостинице Royal Cliff в Паттайе, было продлено на два часа.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Задержанный на Кипре по запросу США россиянин проголосовал на выборах
Вчера, 12:56
 
Выборы президента России — 2024Пхукет (остров)Владимир СосновЛеонид Слуцкий (политик)РоссияТаиландНиколай ХаритоновАэрофлотСовет Федерации РФВ мире
 
 
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