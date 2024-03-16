https://ria.ru/20240316/tailand-1933495933.html

Россияне активно голосуют на выборах президента в Таиланде

Россияне активно голосуют на выборах президента в Таиланде - РИА Новости, 16.03.2024

Россияне активно голосуют на выборах президента в Таиланде

Россияне, находящиеся в настоящее время на таиландском туристическом острове Пхукет, в субботу активно голосуют на выборах президента РФ на избирательном... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:10

2024-03-16T15:10

2024-03-16T15:10

выборы президента россии — 2024

пхукет (остров)

владимир соснов

леонид слуцкий (политик)

россия

таиланд

николай харитонов

аэрофлот

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ПХУКЕТ (Таиланд), 16 мар – РИА Новости. Россияне, находящиеся в настоящее время на таиландском туристическом острове Пхукет, в субботу активно голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке, расположенном на территории генерального консульства России, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Среди голосующих как граждане РФ, проживающие на туристическом острове по долгосрочным визам, так и туристы, прибывшие на короткий срок. Очередь у дверей генконсульства совсем небольшая, 7 – 10 человек, но количество избирателей в этой очереди остается постоянным уже более 7 часов: очередь пополняется вновь прибывшими, пока стоявшие впереди них регистрируются, проходят проверку однократности голосования, а затем получают бюллетени и голосуют. Поток людей идет беспрерывно. Многие приходят целыми семьями, с детьми на руках и в колясках, а некоторые приходят и тремя поколениями одной семьи. "На 14.00 (10.00 мск) сегодня проголосовали 709 россиян. Это чуть меньше, чем вчера за целый день: в первый день проголосовали 812 человек", - отметил в беседе с корреспондентом агентства генеральный консул РФ в городе Пхукет и глава участковой избирательной комиссии Владимир Соснов. В субботу, когда на Пхукете уличное движение не менее, а иногда и более плотное, чем в будни, россияне едут в генконсульство со всех концов большого острова-провинции несмотря на то, что многим приходится тратить на дорогу только до избирательного участка около часа, а затем столько же возвращаться в свои гостиницы, кондоминиумы или арендованные на длительный срок частные дома. Если многие долгосрочно проживающие на острове россияне водят автомобили или мотоциклы и мопеды, то туристам чаще приходится передвигаться на такси, которое на островном Пхукете значительно дороже, чем в других провинциях Таиланда. "Это очень немаленький остров, и мы немало заплатили за такси, чтобы сюда доехать, но мы в любом случае приехали бы, потому что планировали обязательно проголосовать, и денег на это нам не жалко", - сказал РИА Новости Михаил, житель Красноярского края, прибывший на отдых в Таиланд вместе с женой и сыном в начале марта. Наиболее крупные туристические фирмы, принимающие россиян на Пхукете, организовали по договоренности с генконсульством специальные бесплатные автобусные трансферы от гостиниц, в которых живут их клиенты, до избирательного участка. Однако большинство избирателей добирались до генконсульства самостоятельно. "Завтра, в основной день голосования, похоже, будет еще больше людей, чем сегодня", - сказали корреспонденту агентства сотрудники участковой избирательной комиссии. В 18.00 (14.00 мск), за два часа до закрытия избирательного участка, поток избирателей оставался прежним. Небольшой фурор произвело появление на участке экипажа самолета авиакомпании "Аэрофлот" в полной форме во главе с командиром, выполнившего в субботу семичасовой рейс Владивосток – Пхукет. "Мы прямо с рейса", - сказали российские летчики и бортпроводницы. Помимо Пхукета, голосование на выборах президента РФ проходило в субботу в таиландском курортном городе Паттайя. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Бангкоке, в связи с большим наплывом желающих принять участие в голосовании время работы избирательного участка, расположенного в помещении почетного консульства РФ в гостинице Royal Cliff в Паттайе, было продлено на два часа. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/avstraliya-1933471165.html

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

https://ria.ru/20240316/kipr-1933471302.html

пхукет (остров)

россия

таиланд

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Варвара Скокшина

пхукет (остров), владимир соснов, леонид слуцкий (политик), россия, таиланд, николай харитонов, аэрофлот, совет федерации рф, в мире