https://ria.ru/20240316/svadba-1933470544.html

Семья из Оренбурга отметила золотую свадьбу на избирательном участке

Семья из Оренбурга отметила золотую свадьбу на избирательном участке - РИА Новости, 16.03.2024

Семья из Оренбурга отметила золотую свадьбу на избирательном участке

Оренбуржцы Александр и Елена Пройдаковы, отмечающие 50-летний юбилей совместной жизни, проголосовали на выборах президента РФ в ЗАГСе, где располагается... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:54

2024-03-16T12:54

2024-03-16T12:54

выборы президента россии — 2024

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оренбургская область

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УФА, 16 мар - РИА Новости. Оренбуржцы Александр и Елена Пройдаковы, отмечающие 50-летний юбилей совместной жизни, проголосовали на выборах президента РФ в ЗАГСе, где располагается избирательный участок, сообщили в избиркоме Оренбургской области. "Пройдаковых пригласили на чествование "золотой" свадьбы в ЗАГС в окружении родных и близких. В семье много традиций, одна из них - ходить на выборы. После торжественной церемонии супруги проголосовали на избирательном участке №1113, который как раз располагается в здании ЗАГСа", - говорится в сообщении. Председатель участковой избирательной комиссии Елена Марсакова поздравила юбиляров и вручила им подарок от облизбиркома. Александр Дмитриевич и Елена Викторовна вместе уже 50 лет, глава семьи - военнослужащий. У супружеской пары двое детей и две внучки. Сын Пройдаковых пошел по стопам отца и стал военнослужащим, рассказали в ведомстве. "Когда мы играли свадьбу, о выборах, конечно, не думали. Но праздник праздником, а гражданский долг никто не отменял. Сегодня мы голосуем за нашу страну... Мы своих детей всегда брали на выборы, а теперь уже наши внуки приходят на избирательный участок. Традиция сохраняется, хоть мы и живем в разных городах", - цитирует избирком Александра Дмитриевича. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/yavka-1933438224.html

https://ria.ru/20240316/buryatiya-1933415984.html

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Варвара Скокшина

россия, оренбург, оренбургская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, общество