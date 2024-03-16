https://ria.ru/20240316/sushki-1933456702.html
На приграничных участках в Калининградской области угощают сушками и чаем
На приграничных участках в Калининградской области угощают сушками и чаем - РИА Новости, 16.03.2024
На приграничных участках в Калининградской области угощают сушками и чаем
Россияне, приезжающие из-за границы для участия в голосовании на выборах президента РФ, отмечают теплую и радушную атмосферу на приграничных пунктах, где... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:44
2024-03-16T11:44
2024-03-16T11:44
выборы президента россии — 2024
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политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россияне, приезжающие из-за границы для участия в голосовании на выборах президента РФ, отмечают теплую и радушную атмосферу на приграничных пунктах, где угощают сушками и чаем из самовара, сообщила председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская. "В первый день мы застали первого избирателя, который проголосовал, эмоции говорят о многом, о том, что все было не зря. Пункты все оборудованы. Везде душевная радушная обстановка, встречают с сушками, горячим чаем", - рассказала Винярская в ходе прямого включения из региона в ЦИК РФ. Ранее в облизбиркоме сообщали, что в этом году впервые для граждан России, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области будут работать пять пунктов для голосования - два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, в Багратионовске, Советске и Мамоново. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/gubernator-1933429571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калининградская область, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Калининградская область, Россия, Политика
На приграничных участках в Калининградской области угощают сушками и чаем
На приграничных избирательных участках под Калининградом угощают сушками и чаем
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россияне, приезжающие из-за границы для участия в голосовании на выборах президента РФ, отмечают теплую и радушную атмосферу на приграничных пунктах, где угощают сушками и чаем из самовара, сообщила председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская.
"В первый день мы застали первого избирателя, который проголосовал, эмоции говорят о многом, о том, что все было не зря. Пункты все оборудованы. Везде душевная радушная обстановка, встречают с сушками, горячим чаем", - рассказала Винярская в ходе прямого включения из региона в ЦИК РФ.
Ранее в облизбиркоме сообщали, что в этом году впервые для граждан России, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области будут работать пять пунктов для голосования - два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, в Багратионовске, Советске
и Мамоново.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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