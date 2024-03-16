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Российские военные уничтожили около 300 боевиков "Кракена" ударом авиабомбы - РИА Новости, 16.03.2024
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07:09 16.03.2024 (обновлено: 09:47 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933412884.html
Российские военные уничтожили около 300 боевиков "Кракена" ударом авиабомбы
Российские военные уничтожили около 300 боевиков "Кракена" ударом авиабомбы - РИА Новости, 16.03.2024
Российские военные уничтожили около 300 боевиков "Кракена" ударом авиабомбы
Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожили одним точным ударом авиабомбы, сообщил на совещании начальник штаба Объединенной группировки... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T07:09
2024-03-16T09:47
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожили одним точным ударом авиабомбы, сообщил на совещании начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким."В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования "Кракен" уничтожено до 300 боевиков", — отметили в министерстве. Как уточнил Ким, боевиков "Кракена" ликвидировали объемно-детонирующей бомбой весом полторы тонны.Как отметили в ведомстве, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Главе военного ведомства в том числе доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933412363.html
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили около 300 боевиков "Кракена" ударом авиабомбы

МО: около 300 боевиков "Кракена" уничтожили ударом полуторатонной авиабомбы

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкАвиационные бомбы
Авиационные бомбы - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Авиационные бомбы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожили одним точным ударом авиабомбы, сообщил на совещании начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.
«
"В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования "Кракен" уничтожено до 300 боевиков", — отметили в министерстве.
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Как уточнил Ким, боевиков "Кракена" ликвидировали объемно-детонирующей бомбой весом полторы тонны.
Как отметили в ведомстве, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Главе военного ведомства в том числе доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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