https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933412884.html

Российские военные уничтожили около 300 боевиков "Кракена" ударом авиабомбы

Российские военные уничтожили около 300 боевиков "Кракена" ударом авиабомбы - РИА Новости, 16.03.2024

Российские военные уничтожили около 300 боевиков "Кракена" ударом авиабомбы

Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожили одним точным ударом авиабомбы, сообщил на совещании начальник штаба Объединенной группировки... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T07:09

2024-03-16T07:09

2024-03-16T09:47

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожили одним точным ударом авиабомбы, сообщил на совещании начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким."В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования "Кракен" уничтожено до 300 боевиков", — отметили в министерстве. Как уточнил Ким, боевиков "Кракена" ликвидировали объемно-детонирующей бомбой весом полторы тонны.Как отметили в ведомстве, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Главе военного ведомства в том числе доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.

https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933412363.html

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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность