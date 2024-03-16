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ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933412363.html
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.03.2024
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
Украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T07:03
2024-03-16T07:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск и заслушал доклады командующих по текущей обстановке на операционных направлениях в зоне проведения спецоперации, характеру действий противника и выполнению войсками задач на основных направлениях. "Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов", - нравится в сообщении.
https://ria.ru/20240316/zhurnalist-1933410234.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны

МО: ВСУ несут существенные потери из-за российского высокоточного оружия и БПЛА

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск и заслушал доклады командующих по текущей обстановке на операционных направлениях в зоне проведения спецоперации, характеру действий противника и выполнению войсками задач на основных направлениях.
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05:30
"Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов", - нравится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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