https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933412363.html
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.03.2024
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
Украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T07:03
2024-03-16T07:03
2024-03-16T07:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск и заслушал доклады командующих по текущей обстановке на операционных направлениях в зоне проведения спецоперации, характеру действий противника и выполнению войсками задач на основных направлениях. "Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов", - нравится в сообщении.
https://ria.ru/20240316/zhurnalist-1933410234.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a7ac664c7839058cd5630369a7c0461c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
МО: ВСУ несут существенные потери из-за российского высокоточного оружия и БПЛА