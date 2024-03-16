https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933412363.html

ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны

ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.03.2024

ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны

Украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T07:03

2024-03-16T07:03

2024-03-16T07:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск и заслушал доклады командующих по текущей обстановке на операционных направлениях в зоне проведения спецоперации, характеру действий противника и выполнению войсками задач на основных направлениях. "Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов", - нравится в сообщении.

https://ria.ru/20240316/zhurnalist-1933410234.html

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2024

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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф