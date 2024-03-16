https://ria.ru/20240316/rabotino-1933542953.html

Российские войска закрепились в центре Работино, сообщил Рогов

Российские войска закрепились в центре Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 16.03.2024

Российские войска закрепились в центре Работино, сообщил Рогов

Российские подразделения закрепились в центре села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T18:36

2024-03-16T18:36

2024-03-16T19:01

специальная военная операция на украине

работино

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Российские подразделения закрепились в центре села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. "У нашей армии есть тактические успехи в Работино. Российские подразделения контролируют южную часть села и уже закрепились в центре", — отметил он.В конце февраля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов заявил, что российские военные взяли под контроль южную часть села.Работино находится на линии фронта в Запорожской области. Киев преподносит продвижение в нем как главное достижение прошлогоднего контрнаступления ВСУ на этом направлении. Именно для его захвата украинское командование ввело в бой бригады с натовской подготовкой из стратегического резерва.Киев в 2023 году возлагал большие надежды на так называемое контрнаступление. Оно началось в первых числах июня с участием западной техники и обученных в странах НАТО войск. Уже три месяца спустя Владимир Путин констатировал провал украинского "контрнаступа".Как рассказал президент на декабрьской прямой линии, Запад дал Киеву все, что обещал, и даже больше — за это время ВС России уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20240221/vsu-1928643814.html

https://ria.ru/20240316/nesposobnost-1933537014.html

работино

россия

запорожская область

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работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины