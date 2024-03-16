Рейтинг@Mail.ru
Российские войска закрепились в центре Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 16.03.2024 (обновлено: 19:01 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/rabotino-1933542953.html
Российские войска закрепились в центре Работино, сообщил Рогов
Российские войска закрепились в центре Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 16.03.2024
Российские войска закрепились в центре Работино, сообщил Рогов
Российские подразделения закрепились в центре села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:36
2024-03-16T19:01
специальная военная операция на украине
работино
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931692294_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_f50cf0ddf7c9d270f06d9749c7d7efa8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Российские подразделения закрепились в центре села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. &quot;У нашей армии есть тактические успехи в Работино. Российские подразделения контролируют южную часть села и уже закрепились в центре&quot;, — отметил он.В конце февраля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов заявил, что российские военные взяли под контроль южную часть села.Работино находится на линии фронта в Запорожской области. Киев преподносит продвижение в нем как главное достижение прошлогоднего контрнаступления ВСУ на этом направлении. Именно для его захвата украинское командование ввело в бой бригады с натовской подготовкой из стратегического резерва.Киев в 2023 году возлагал большие надежды на так называемое контрнаступление. Оно началось в первых числах июня с участием западной техники и обученных в странах НАТО войск. Уже три месяца спустя Владимир Путин констатировал провал украинского "контрнаступа".Как рассказал президент на декабрьской прямой линии, Запад дал Киеву все, что обещал, и даже больше — за это время ВС России уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20240221/vsu-1928643814.html
https://ria.ru/20240316/nesposobnost-1933537014.html
работино
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931692294_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_07224e585006e2e7f5bdc2949ff2f137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска закрепились в центре Работино, сообщил Рогов

Рогов: ВС России закрепились в центре села Работино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Российские подразделения закрепились в центре села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
«

"У нашей армии есть тактические успехи в Работино. Российские подразделения контролируют южную часть села и уже закрепились в центре", — отметил он.

Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Они обречены. СМИ раскрыли, что ждет Украину после крупного поражения ВСУ
21 февраля, 09:14
В конце февраля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов заявил, что российские военные взяли под контроль южную часть села.
Работино находится на линии фронта в Запорожской области. Киев преподносит продвижение в нем как главное достижение прошлогоднего контрнаступления ВСУ на этом направлении. Именно для его захвата украинское командование ввело в бой бригады с натовской подготовкой из стратегического резерва.
Киев в 2023 году возлагал большие надежды на так называемое контрнаступление. Оно началось в первых числах июня с участием западной техники и обученных в странах НАТО войск. Уже три месяца спустя Владимир Путин констатировал провал украинского "контрнаступа".
Как рассказал президент на декабрьской прямой линии, Запад дал Киеву все, что обещал, и даже больше — за это время ВС России уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Кулеба рассказал, к чему приведет неспособность Запада поддерживать Украину
Вчера, 18:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала