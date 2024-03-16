https://ria.ru/20240316/professor-1933552029.html

Профессора УрФУ арестовали на 15 суток за попытку испортить бюллетени

Профессора УрФУ арестовали на 15 суток за попытку испортить бюллетени - РИА Новости, 16.03.2024

Профессора УрФУ арестовали на 15 суток за попытку испортить бюллетени

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Эмилию Носову за попытку испортить бюллетени РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T19:44

2024-03-16T19:44

2024-03-16T20:20

выборы президента россии — 2024

екатеринбург

россия

валерий горелых

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

украина

уральский федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792410525_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_2dc47de75878f3a71856a7969792dce0.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Эмилию Носову за попытку испортить бюллетени в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Эмилию Носову арестовали на 15 суток по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее свердловский избирком информировал, что жительницу Екатеринбурга задержали на избирательном участке в гимназии №13 за попытку испортить бюллетени – женщина хотела пронести в помещение УИК зеленку. Бюллетени, другая избирательная документация, КОИБ не были повреждены, отмечали в ведомстве. То, что задержанная является профессором УрФУ, подтвердил РИА Новости зампроректора вуза Дмитрий Бенеманский. Он отметил, что в институте, где она преподает и занимается наукой, о ней только положительные отзывы. Мотивы, побудившие женщину, "возможно ставшую жертвой мошенников", принести зеленку на избирательный участок, неизвестны, подчеркивал зампроректора. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, при задержании екатеринбурженка оказала сопротивление сотрудникам полиции, была доставлена в отдел полиции №7 для составления протокола. По указанию неустановленных лиц женщина перевела им 15 миллионов рублей. В пятницу ей сказали, чтобы вернуть деньги, необходимо прийти на избирательный участок в гимназию и залить зеленкой КОИБ, пояснял источник, добавив, что не исключено, что на нее будет заведено уголовное дело по статье о воспрепятствовании выборов. Он подчеркнул, что преподавательница в протестной активности "никогда не была замечена". Задержанная – местная жительница, 1974 года рождения, собранные по данному факту материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, ранее уточнял журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Судя по информации с сайта УрФУ, профессор имеет 19 лет педагогического стажа, в 2012 году защитила докторскую диссертацию, является доктором химических наук. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/byulleteni-1933505764.html

https://ria.ru/20240316/ekstremizm-1933544007.html

https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933520089.html

екатеринбург

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатеринбург, россия, валерий горелых, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), украина, уральский федеральный университет, whatsapp inc., совет федерации рф, viber