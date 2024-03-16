https://ria.ru/20240316/prizy-1933488398.html

Жительница Калининграда выиграла квартиру в викторине для избирателей

Жительница Калининграда выиграла квартиру в викторине для избирателей - РИА Новости, 16.03.2024

Жительница Калининграда выиграла квартиру в викторине для избирателей

Жительница Калининграда Наталья Собенина победила в викторине, которую организовал Балтийский деловой клуб для избирателей региона, и как победителю ей уже... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:33

2024-03-16T14:33

2024-03-16T14:35

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политика

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леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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КАЛИНИНГРАД, 16 мар - РИА Новости. Жительница Калининграда Наталья Собенина победила в викторине, которую организовал Балтийский деловой клуб для избирателей региона, и как победителю ей уже вручили ключи от однокомнатной квартиру, сообщает в своем Telegram-канале администрация города. "Для сестры-хозяйки калининградского тубдиспансера Натальи Собениной утро началось с... новоселья! Она стала одним из победителей викторины, которую организовал Балтийский деловой клуб для всех избирателей Калининградской области", - говорится в сообщении. Представители Балтийского делового клуба вручили ей ключи от "однушки" в новом ЖК. Бонусом идут "белый ключ" и налоги, уплату которых взял на себя клуб. "Эмоции женщины описать трудно, она всё ещё не может поверить, что это происходит с ней наяву…. Всего в дни голосования будет разыграно 3 квартиры, 3 машины и ещё 2024 ценных приза. Для участия в розыгрыше нужно получить специальный флаер у волонтёров на своём избирательном участке", - говорится в сообщении. По данным избиркома, в первый день голосования на выборах президента России в Калининградской области на избирательных участках региона проголосовали 29,14% человек. Воспользовались ДЭГ 65% от подавших заявления. Голосование, которое началось в Калининградской области в 8 утра местного времени 15 марта, завершится последним в стране 17 марта в 20.00 (21.00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/prizy-1933448135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, калининград, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, калининградская область, россия