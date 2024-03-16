https://ria.ru/20240316/prizy-1933448135.html

В Москве завершился первый розыгрыш "Миллион призов"

В Москве завершился первый розыгрыш "Миллион призов" - РИА Новости, 16.03.2024

В Москве завершился первый розыгрыш "Миллион призов"

Более 1,6 миллиона избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллион призов", сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:03

2024-03-16T11:03

2024-03-16T11:03

выборы президента россии — 2024

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леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 1,6 миллиона избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллион призов", сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В Москве завершился первый из трех розыгрышей в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Его участниками стали те, кто проголосовал на выборах президента России онлайн или с использованием терминалов 15 марта. Победителями розыгрыша стали 1 637 272 человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди них разыграли одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю), которые можно обменять на покупки у партнеров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность, а также умные колонки. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн и на участках. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08.00 до 20.00, здесь также есть возможность выразить мнение с помощью терминала электронного голосования. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно с 08.00 15 марта до 20.00 17 марта. Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" и получить дополнительные баллы или умную колонку. Предусмотрены гарантированные награды для тех, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, а также для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Семейные пары и родители несовершеннолетних детей смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов или билет на нескольких человек в парк развлечений. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933443780.html

https://ria.ru/20221204/vyigryshi-1836169197.html

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Варвара Скокшина

москва, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, общество