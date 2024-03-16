https://ria.ru/20240316/pretsedenty-1933451428.html
В ОП заявили об отсутствии прецедентов, способных повлиять на итоги выборов
В ОП заявили об отсутствии прецедентов, способных повлиять на итоги выборов - РИА Новости, 16.03.2024
В ОП заявили об отсутствии прецедентов, способных повлиять на итоги выборов
Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что прецедентов, которые могли бы повлиять на... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:18
2024-03-16T11:18
2024-03-16T11:18
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что прецедентов, которые могли бы повлиять на итоги голосования на выборах президента России, зафиксировано не было. "Мы считаем, что на текущий момент так или иначе прецедентов, которые могли бы влиять на итоги голосования, зафиксировано не было", - рассказала во время брифинга в ситуационном центре ОП РФ Булгакова. Кроме того, Булгакова добавила, что 5560 звонков совершили операторы Волонтерского колл-центра для связи с наблюдателями на избирательных участках, 275 звонков поступили на горячую линию ОП РФ, также было получено 146 сообщений об отклонениях от "Золотого стандарта" наблюдателя, из них 80 сообщений об отклонениях от "Золотого стандарта" не подтверждены. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/narusheniya-1933423963.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, общественная палата рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Общественная палата РФ
В ОП заявили об отсутствии прецедентов, способных повлиять на итоги выборов
ОП РФ: прецедентов, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не зафиксировано
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что прецедентов, которые могли бы повлиять на итоги голосования на выборах президента России, зафиксировано не было.
"Мы считаем, что на текущий момент так или иначе прецедентов, которые могли бы влиять на итоги голосования, зафиксировано не было", - рассказала во время брифинга в ситуационном центре ОП РФ Булгакова.
Обращения о нарушениях на выборах в Москве не подтвердились
Кроме того, Булгакова добавила, что 5560 звонков совершили операторы Волонтерского колл-центра для связи с наблюдателями на избирательных участках, 275 звонков поступили на горячую линию ОП РФ, также было получено 146 сообщений об отклонениях от "Золотого стандарта" наблюдателя, из них 80 сообщений об отклонениях от "Золотого стандарта" не подтверждены.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Явка на выборах президента России превысила 38 процентов