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В ОП заявили об отсутствии прецедентов, способных повлиять на итоги выборов - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:18 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/pretsedenty-1933451428.html
В ОП заявили об отсутствии прецедентов, способных повлиять на итоги выборов
В ОП заявили об отсутствии прецедентов, способных повлиять на итоги выборов - РИА Новости, 16.03.2024
В ОП заявили об отсутствии прецедентов, способных повлиять на итоги выборов
Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что прецедентов, которые могли бы повлиять на... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:18
2024-03-16T11:18
выборы президента россии — 2024
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политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что прецедентов, которые могли бы повлиять на итоги голосования на выборах президента России, зафиксировано не было. "Мы считаем, что на текущий момент так или иначе прецедентов, которые могли бы влиять на итоги голосования, зафиксировано не было", - рассказала во время брифинга в ситуационном центре ОП РФ Булгакова. Кроме того, Булгакова добавила, что 5560 звонков совершили операторы Волонтерского колл-центра для связи с наблюдателями на избирательных участках, 275 звонков поступили на горячую линию ОП РФ, также было получено 146 сообщений об отклонениях от "Золотого стандарта" наблюдателя, из них 80 сообщений об отклонениях от "Золотого стандарта" не подтверждены. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/narusheniya-1933423963.html
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россия, политика, общественная палата рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Общественная палата РФ
В ОП заявили об отсутствии прецедентов, способных повлиять на итоги выборов

ОП РФ: прецедентов, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не зафиксировано

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что прецедентов, которые могли бы повлиять на итоги голосования на выборах президента России, зафиксировано не было.
"Мы считаем, что на текущий момент так или иначе прецедентов, которые могли бы влиять на итоги голосования, зафиксировано не было", - рассказала во время брифинга в ситуационном центре ОП РФ Булгакова.
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Кроме того, Булгакова добавила, что 5560 звонков совершили операторы Волонтерского колл-центра для связи с наблюдателями на избирательных участках, 275 звонков поступили на горячую линию ОП РФ, также было получено 146 сообщений об отклонениях от "Золотого стандарта" наблюдателя, из них 80 сообщений об отклонениях от "Золотого стандарта" не подтверждены.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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