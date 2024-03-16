https://ria.ru/20240316/politsiya-1933561161.html

В Москве задержали женщину за препятствование работе избирательной комиссии

В Москве задержали женщину за препятствование работе избирательной комиссии - РИА Новости, 16.03.2024

В Москве задержали женщину за препятствование работе избирательной комиссии

Бутырский суд Москвы арестовал женщину по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:42

2024-03-16T20:42

2024-03-16T22:47

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бутырский суд Москвы арестовал женщину по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии, сообщили РИА Новости в суде. "Невмяновой А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Женщине вменяется воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или работе избирательной комиссии, ей грозит до 5 лет лишения свободы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, москва, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, цик рф, николай харитонов