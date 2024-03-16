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В Москве задержали женщину за препятствование работе избирательной комиссии - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:42 16.03.2024 (обновлено: 22:47 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/politsiya-1933561161.html
В Москве задержали женщину за препятствование работе избирательной комиссии
В Москве задержали женщину за препятствование работе избирательной комиссии - РИА Новости, 16.03.2024
В Москве задержали женщину за препятствование работе избирательной комиссии
Бутырский суд Москвы арестовал женщину по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:42
2024-03-16T22:47
выборы президента россии — 2024
политика
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бутырский суд Москвы арестовал женщину по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии, сообщили РИА Новости в суде. "Невмяновой А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Женщине вменяется воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или работе избирательной комиссии, ей грозит до 5 лет лишения свободы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, цик рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Николай Харитонов
В Москве задержали женщину за препятствование работе избирательной комиссии

В Москве арестовали женщину за воспрепятствование работе избирательной комиссии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бутырский суд Москвы арестовал женщину по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Невмяновой А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Женщине вменяется воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или работе избирательной комиссии, ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФЦИК РФНиколай Харитонов
 
 
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