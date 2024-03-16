https://ria.ru/20240316/pobeditel-1933577353.html

В Новороссийске победителю игры в день выборов вручили ключи от автомобиля

В Новороссийске победителю игры в день выборов вручили ключи от автомобиля - РИА Новости, 16.03.2024

В Новороссийске победителю игры в день выборов вручили ключи от автомобиля

Житель Новороссийска стал обладателем одного из главных призов интернет-игры для жителей города – автомобиля Niva Legend, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T23:15

2024-03-16T23:15

2024-03-16T23:15

выборы президента россии — 2024

новороссийск

россия

краснодарский край

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

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КРАСНОДАР, 16 мар - РИА Новости. Житель Новороссийска стал обладателем одного из главных призов интернет-игры для жителей города – автомобиля Niva Legend, сообщили РИА Новости в администрации города. "Победитель интернет-игры, 23-летний Никита Школа забрал ключи от Niva Legend. Выдача ценных призов состоялась сегодня в 19:00 на площади морского вокзала", - рассказали в пресс-службе. С 15 по 17 марта в Новороссийске проходит интернет-игра, посвященная международному женскому дню, масленичной неделе, а также 10-летию со дня воссоединения Крыма с Россией. Участники игры могут получить смартфоны, планшеты, электросамокаты, музыкальные колонки. Кроме того, разыгрываются два автомобиля. На портале интернет-игры зарегистрировались уже почти 50 тысяч жителей Новороссийска, определены порядка 200 победителей. В Краснодарском крае явка избирателей на президентских выборах по состоянию на 15.00 мск второго дня голосования составила 52,93%, Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/rozygrysh-1933558542.html

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новороссийск

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краснодарский край

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новороссийск, россия, краснодарский край, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф