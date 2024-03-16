https://ria.ru/20240316/patriot-1933413201.html
В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю комплексов Patriot
В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю комплексов Patriot - РИА Новости, 16.03.2024
В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю комплексов Patriot
Три американских комплекса ПВО Patriot уничтожены за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T07:14
2024-03-16T07:14
2024-03-16T07:18
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сергей шойгу
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Три американских комплекса ПВО Patriot уничтожены за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами, сообщили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению войсками задач. В частности, начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. "Только за последнюю неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем уничтожены три американских комплекса Patriot, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более 10 артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240313/patriot-1932803371.html
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россия, сергей шойгу, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю комплексов Patriot
МО: российские ударные системы за неделю уничтожили три Patriot
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Три американских комплекса ПВО Patriot уничтожены за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению войсками задач.
В частности, начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения и ударных беспилотников.
"Только за последнюю неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем уничтожены три американских комплекса Patriot, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более 10 артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов", - отметили в министерстве.
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