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В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю комплексов Patriot - РИА Новости, 16.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:14 16.03.2024 (обновлено: 07:18 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/patriot-1933413201.html
В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю комплексов Patriot
В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю комплексов Patriot - РИА Новости, 16.03.2024
В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю комплексов Patriot
Три американских комплекса ПВО Patriot уничтожены за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T07:14
2024-03-16T07:18
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Три американских комплекса ПВО Patriot уничтожены за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами, сообщили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению войсками задач. В частности, начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. "Только за последнюю неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем уничтожены три американских комплекса Patriot, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более 10 артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240313/patriot-1932803371.html
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россия, сергей шойгу, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю комплексов Patriot

МО: российские ударные системы за неделю уничтожили три Patriot

© РИА НовостиАмериканские ЗРК Patriot, уничтоженные ударом ракеты ОТРК "Искандер-М"
Американские ЗРК Patriot, уничтоженные ударом ракеты ОТРК Искандер-М
© РИА Новости
Американские ЗРК Patriot, уничтоженные ударом ракеты ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Три американских комплекса ПВО Patriot уничтожены за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению войсками задач.
В частности, начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения и ударных беспилотников.
"Только за последнюю неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем уничтожены три американских комплекса Patriot, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более 10 артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов", - отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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