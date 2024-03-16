https://ria.ru/20240316/parlamentariy-1933513010.html

Парламентарий из Индонезии отметил прозрачность выборов в России

Парламентарий из Индонезии отметил прозрачность выборов в России - РИА Новости, 16.03.2024

Парламентарий из Индонезии отметил прозрачность выборов в России

Выборы в России имеют безопасный и прозрачный характер, нарушений замечено не было, заявил РИА Новости член Исполнительного комитета Межпарламентского союза,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:29

2024-03-16T16:29

2024-03-16T16:29

выборы президента россии — 2024

политика

россия

индонезия

константин косачев

николай харитонов

межпарламентский союз

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Выборы в России имеют безопасный и прозрачный характер, нарушений замечено не было, заявил РИА Новости член Исполнительного комитета Межпарламентского союза, председатель Комитета Совета народных представителей Индонезии по межпарламентскому сотрудничеству Фадли Зон. "Я вчера посетил три участка и увидел, как проходит избирательный процесс в России. Я хотел бы отметить, что выборы имеют безопасный, прозрачный и демократичный характер", — сказал Зон после встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым. Он подчеркнул, что во время наблюдения "не отметил никаких нарушений". "Атмосфера на участках не была напряженной. Все достаточно хорошо прошло, в спокойной обстановке. Я увидел, что каждый человек, который приходил, мог выбирать способ голосования", — заключил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/pobediteli-1933509826.html

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политика, россия, индонезия, константин косачев, николай харитонов, межпарламентский союз, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)