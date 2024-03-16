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Парламентарий из Индонезии отметил прозрачность выборов в России
Парламентарий из Индонезии отметил прозрачность выборов в России - РИА Новости, 16.03.2024
Парламентарий из Индонезии отметил прозрачность выборов в России
Выборы в России имеют безопасный и прозрачный характер, нарушений замечено не было, заявил РИА Новости член Исполнительного комитета Межпарламентского союза,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:29
2024-03-16T16:29
2024-03-16T16:29
выборы президента россии — 2024
политика
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индонезия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Выборы в России имеют безопасный и прозрачный характер, нарушений замечено не было, заявил РИА Новости член Исполнительного комитета Межпарламентского союза, председатель Комитета Совета народных представителей Индонезии по межпарламентскому сотрудничеству Фадли Зон. "Я вчера посетил три участка и увидел, как проходит избирательный процесс в России. Я хотел бы отметить, что выборы имеют безопасный, прозрачный и демократичный характер", — сказал Зон после встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым. Он подчеркнул, что во время наблюдения "не отметил никаких нарушений". "Атмосфера на участках не была напряженной. Все достаточно хорошо прошло, в спокойной обстановке. Я увидел, что каждый человек, который приходил, мог выбирать способ голосования", — заключил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, индонезия, константин косачев, николай харитонов, межпарламентский союз, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Индонезия, Константин Косачев, Николай Харитонов, Межпарламентский союз, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Парламентарий из Индонезии отметил прозрачность выборов в России
Парламентарий из Индонезии: выборы в России безопасные, нарушений нет