https://ria.ru/20240316/pamfilova-1933422361.html

Памфилова проголосовала на президентских выборах

Памфилова проголосовала на президентских выборах - РИА Новости, 16.03.2024

Памфилова проголосовала на президентских выборах

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Подмосковье, передает... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:53

2024-03-16T08:53

2024-03-16T09:48

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.Памфилова выбрала традиционный способ голосования - с использованием бюллетеня."Спасибо всем избирателям, которые понимают, как важно прийти в эти дни и проголосовать. Мы со своей стороны вместе с коллегами сделали... всё, чтобы человеку было удобно, чтобы человеку можно было выбрать именно тот вид голосования, который его устраивает", - заявила Памфилова журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/pamfilova-1933428939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава ЦИК Памфилова голосует на выборах президента России Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах президента России 2024-03-16T08:53 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, элла памфилова