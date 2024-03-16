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Более четырех миллионов россиян проголосовали онлайн на выборах

Более четырех миллионов россиян проголосовали онлайн на выборах - РИА Новости, 16.03.2024

Более четырех миллионов россиян проголосовали онлайн на выборах

Более 4 миллионов избирателей проголосовали через федеральную платформу ДЭГ на 15:14 16 марта, сообщается на платформе дистанционного электронного голосования. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:20

2024-03-16T15:20

2024-03-16T15:25

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 4 миллионов избирателей проголосовали через федеральную платформу ДЭГ на 15:14 16 марта, сообщается на платформе дистанционного электронного голосования.Для дистанционного электронного голосования выдано 4 103 978 бюллетеней, 4 016 214 бюллетеней принято, что составляет 84% от общего числа зарегистрированных на ДЭГ избирателей, сообщается на портале ДЭГ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия