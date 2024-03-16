https://ria.ru/20240316/ogon-1933544644.html
В Ленинградской области на мемориале потушили Вечный огонь
В Ленинградской области на мемориале потушили Вечный огонь - РИА Новости, 16.03.2024
В Ленинградской области на мемориале потушили Вечный огонь
Вечный огонь потушили на мемориале "Памяти павших" в городе Кириши Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:48
2024-03-16T18:48
2024-03-16T18:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Вечный огонь потушили на мемориале "Памяти павших" в городе Кириши Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "По данным следствия, вечером 15 марта 2024 года неустановленное лицо осквернило мемориал "Памяти павших" в городе Кириши, погасив пламя Вечного огня. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления", - говорится в сообщении. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества". На место выехала следственно-оперативная группа.
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происшествия, ленинградская область, кириши, россия
Происшествия, Ленинградская область, Кириши, Россия
В Ленинградской области на мемориале потушили Вечный огонь
В Ленинградской области завели дело после тушения Вечного огня на мемориале