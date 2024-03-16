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В Ленинградской области на мемориале потушили Вечный огонь - РИА Новости, 16.03.2024
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18:48 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/ogon-1933544644.html
В Ленинградской области на мемориале потушили Вечный огонь
В Ленинградской области на мемориале потушили Вечный огонь - РИА Новости, 16.03.2024
В Ленинградской области на мемориале потушили Вечный огонь
Вечный огонь потушили на мемориале "Памяти павших" в городе Кириши Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:48
2024-03-16T18:48
происшествия
ленинградская область
кириши
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Вечный огонь потушили на мемориале "Памяти павших" в городе Кириши Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "По данным следствия, вечером 15 марта 2024 года неустановленное лицо осквернило мемориал "Памяти павших" в городе Кириши, погасив пламя Вечного огня. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления", - говорится в сообщении. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества". На место выехала следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20240306/ogon-1931474819.html
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происшествия, ленинградская область, кириши, россия
Происшествия, Ленинградская область, Кириши, Россия
В Ленинградской области на мемориале потушили Вечный огонь

В Ленинградской области завели дело после тушения Вечного огня на мемориале

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Вечный огонь потушили на мемориале "Памяти павших" в городе Кириши Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
«
"По данным следствия, вечером 15 марта 2024 года неустановленное лицо осквернило мемориал "Памяти павших" в городе Кириши, погасив пламя Вечного огня. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления", - говорится в сообщении.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества". На место выехала следственно-оперативная группа.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
В Уфе полиция поймала четверых подростков, потушивших Вечный огонь
6 марта, 14:41
 
ПроисшествияЛенинградская областьКиришиРоссия
 
 
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