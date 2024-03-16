Наблюдатель из США отметил энтузиазм избирателей в ДНР
Наблюдатель из США: выборы президента в ДНР проходят в атмосфере энтузиазма
МАРИУПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Выборы президента на участках в ДНР проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки тому, что в западных СМИ говорят о "принуждении избирателей" голосовать, заявил РИА Новости наблюдатель из США Патрик Хеннингсен.
В пятницу и субботу он посетил избирательные участки в Мариуполе, Новоазовске, Мангуше и других населенных пунктах юга ДНР.
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"Это историческое событие. Мы понимаем, что президентские выборы в этих новых российских регионах проводятся впервые", - отметил Хеннингсен.
Он отметил, что выборы проходят "в атмосфере энтузиазма" избирателей - они с большой радостью приходят на участки, несмотря на плохую погоду. "Понятно, что обстановка сложная, это зона боевых действий. Иногда от жителей требуется дополнительная смелость, чтобы пойти на голосование. Но в то же время сейчас на избирательных участках наблюдается большая активность", - отметил он.
Хеннингсен добавил, что впервые находится в Донбассе, и для него как политического аналитика и публициста было важно приехать сюда, чтобы увидеть все собственными глазами и поговорить с людьми.
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"В западных СМИ говорят, что это нелегитимные выборы и людей принуждают голосовать и тому подобное. Поэтому для меня как международного журналиста важно приехать и увидеть своими глазами, поговорить с людьми, понять, что происходит в реальности, а не смотреть на это на расстоянии и через призму западных СМИ", - пояснил он.
Теперь Хеннингсен рассчитывает рассказать об увиденном западной аудитории.
Ранее пресс-секретарь госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что его ведомство не признает легитимности выборов президента России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.