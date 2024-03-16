https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933502184.html

На участках в Ивановской области работает наблюдатель из Сербии

На участках в Ивановской области работает наблюдатель из Сербии - РИА Новости, 16.03.2024

На участках в Ивановской области работает наблюдатель из Сербии

Представитель международного наблюдательного сообщества Ненад Станкович из Сербии оценивает ход голосования на выборах президента РФ на избирательных участках в РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:35

2024-03-16T15:35

2024-03-16T15:35

выборы президента россии — 2024

политика

ивановская область

россия

сербия

владислав даванков

владимир путин

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933297354_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_fb8e43190cc34cc3a21975f5b2784104.jpg

РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Представитель международного наблюдательного сообщества Ненад Станкович из Сербии оценивает ход голосования на выборах президента РФ на избирательных участках в Ивановской области, сообщило правительство региона. "Ход голосования на выборах президента РФ оценивают международные наблюдатели. По приглашению Центральной избирательной комиссии России в Ивановской области работает представитель международного наблюдательного сообщества Ненад Станкович из Сербии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в первый день голосования он посетил несколько избирательных участков в Иванове, в субботу работает в Иванове и в Гаврилово-Посадском районе. "Моя миссия – посмотреть, как все происходит на участках, как происходит избирательный процесс. Вчера я встречался с председателем избиркома Ивановской области, пообщались, как проходят выборы здесь, какая явка. Также общались с членами Общественной палаты Ивановской области, которые находятся здесь как наблюдатели. Все нормально происходит, люди свободно голосуют", – цитируются в сообщении слова Станковича. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html

ивановская область

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, ивановская область, россия, сербия, владислав даванков, владимир путин, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)