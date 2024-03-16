https://ria.ru/20240316/murashko-1933464579.html

Мурашко проголосовал онлайн на выборах президента России

Мурашко проголосовал онлайн на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

Мурашко проголосовал онлайн на выборах президента России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в онлайн-формате проголосовал на выборах президента России, сообщается в телеграм-канале министерства. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:28

2024-03-16T12:28

2024-03-16T12:28

выборы президента россии — 2024

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в онлайн-формате проголосовал на выборах президента России, сообщается в телеграм-канале министерства. "За последние годы наша страна получила колоссальное развитие, в том числе в области здравоохранения. Я голосую за стабильность, за развитие нашего государства, за развитие отрасли", — сказал Мурашко. Он отметил роль голосования в развитии России и призвал граждан сделать свой выбор. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/mishustin-1933459385.html

россия

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Влада Копылова

михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия